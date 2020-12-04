Двое казахстанцев в 35 лет узнали, что их подменили в роддоме: суд вынес решение

Моральный вред родители Хамитова и Куанышева оценивали по 10 млн тенге, сам Нариман Хамитов - 15 млн тенге.

Павлодарский суд отказался удовлетворять иск о компенсации морального вреда мужчинам, которые в 35 лет узнали о том, что их подменили в роддоме. Суд сказал, что того роддома больше нет, поэтому компенсацию выплачивать некому, передает zakon.kz.

Нариман Хамитов и Ержан Куанышев в 35 лет узнали о том, что в роддоме их подменили и все это время мужчин воспитывали неродные родители. Семьи подали в суд на Управление здравоохранения Павлодарской области и Железинскую районнную больницу о возмещении морального вреда.

Суд установил, что 8 июля 1985 года в родильном отделении Железинской центральной районной больницы родились два мальчика. В июне 2020 года, ДНК показало, что они не являются детьми людей, которые их воспитали и вырастили.

Истцы полагают, что халатность и ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей работников родильного отделения привели к подмене новорожденных детей. Это и повлекло передачу младенцев в разные семьи. Это лишило истцов права на сохранение семьи, заботу о детях и их воспитание. Кроме того, семьи Куанышевых и Хамитовых, узнав о произошедшей ошибке, посчитали, что они были лишены возможности дать своим биологическим детям родительскую любовь. При этом, Нариман Хамитов и Ержван Куанышев, считавшие своими отцом и матерью людей, фактически не являются для них родными.

Моральный вред родители Хамитова и Куанышева оценивали по 10 млн тенге, сам Нариман Хамитов - 15 млн тенге.

В суде истцы и их представитель настаивали на удовлетворении иска.

Ответчики не признали исковые требования, просили отказать в их удовлетворении. А прокурор дал заключение об отказе в удовлетворении иска.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска.

Суд исходил из того, что на сегодняшний день Железинская центральная районная больница, где были рождены дети, ликвидирована. Тогда как правоспособность юридического лица прекращается в момент завершения его ликвидации.

Правопреемство ликвидированного юридического лица и ответчиков в судебном заседании не установлено.

В связи с чем, исковые требования не подлежали удовлетворению.

Судом достоверно не установлено, по чьей вине произошла подмена детей в районной больнице. Более того, в судебном заседании доказательств вины ответчиков не предоставлено. Судом принято во внимание, что обязательство по компенсации морального вреда в соответствии с п. 1 статьи 917 и п.2 951 ГК возникает при наличии совершения непосредственно против физического лица правонарушения, посягающее на охраняемые законом личные неимущественные права и блага этого лица, - говорится в сообщении Павлодарского суда.

Из-за того, что был доказан факт передачи детей не своим биологическим родителям, суд вынес частное определение в адрес прокуратуры Павлодарской области для проведения соответствующей проверки.

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