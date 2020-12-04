Дастин Порье рассказал правду о бое с Хабибом Нурмагомедовым
Бой проходил в Абу-Даби
Фото : кадр из видео4 декабря 2020, 19:35
Дастин Порье раскрыл невероятные подробности о своем бое в сентябре 2019 года с российским чемпионом мира UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. передает zakon.kz.
Бывший временный чемпион в эфире YouTube-каналу Morning Kombat посетовал, что проиграл Хабибу удушающим приемом в третьем раунде из-за того, что ему не создали необходимых условий.
Время боя было подстроено под них. Не знаю, будут ли бой с Конором проводить в удобное для Америки время. Посмотрим. В том бою с Хабибом мой распорядок был нарушен. Я не мог спать. Не люблю об этом говорить, потому что звучит как оправдание, - пожаловался Порье.
Бой проходил в Абу-Даби и Порье тогда смог заснуть только к четырём утра.
День начинался с раннего утра, а я плохо спал. Это не оправдание, я просто делюсь опытом и выводами, - добавил Порье.
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