Дастин Порье рассказал правду о бое с Хабибом Нурмагомедовым

Бой проходил в Абу-Даби

Дастин Порье раскрыл невероятные подробности о своем бое в сентябре 2019 года с российским чемпионом мира UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. передает zakon.kz.

Бывший временный чемпион в эфире YouTube-каналу Morning Kombat посетовал, что проиграл Хабибу удушающим приемом в третьем раунде из-за того, что ему не создали необходимых условий.

Время боя было подстроено под них. Не знаю, будут ли бой с Конором проводить в удобное для Америки время. Посмотрим. В том бою с Хабибом мой распорядок был нарушен. Я не мог спать. Не люблю об этом говорить, потому что звучит как оправдание, - пожаловался Порье.

Бой проходил в Абу-Даби и Порье тогда смог заснуть только к четырём утра.

День начинался с раннего утра, а я плохо спал. Это не оправдание, я просто делюсь опытом и выводами, - добавил Порье.

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