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Путин назвал качества, которые необходимы президенту

Глава РФ надеется, что искусственный интеллект не станет президентом.

Фото : пресс-служба Кремля4 декабря 2020, 20:21

Путин ответил на вопрос, сможет ли искусственный интеллект стать президентом страны, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Надеюсь, что нет. Во всяком случае, пока, - сказал Путин.

Он отметил, что искусственный интеллект не обладает сердцем, душой, состраданием и совестью.

Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны, - сказал президент РФ.

В частности, президентам приходится принимать не совсем рациональные на первый взгляд решения, отметил Путин. "Их нужно принимать исходя из истории, культуры, текущей практики, устремлений и ожиданий граждан страны. Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными в области пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности человека", - отметил он.

Для президента-человека они кажутся и являются обоснованными, потому что он принимает решение не в интересах машин, а в интересах живых людей, - подчеркнул российский президент.

При этом Путин считает, что роль искусственного интеллекта в госуправлении будет расти.


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