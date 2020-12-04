Путин назвал качества, которые необходимы президенту

Глава РФ надеется, что искусственный интеллект не станет президентом.

Путин ответил на вопрос, сможет ли искусственный интеллект стать президентом страны, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Надеюсь, что нет. Во всяком случае, пока, - сказал Путин.

Он отметил, что искусственный интеллект не обладает сердцем, душой, состраданием и совестью.

Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны, - сказал президент РФ.

В частности, президентам приходится принимать не совсем рациональные на первый взгляд решения, отметил Путин. "Их нужно принимать исходя из истории, культуры, текущей практики, устремлений и ожиданий граждан страны. Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными в области пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности человека", - отметил он.

Для президента-человека они кажутся и являются обоснованными, потому что он принимает решение не в интересах машин, а в интересах живых людей, - подчеркнул российский президент.

При этом Путин считает, что роль искусственного интеллекта в госуправлении будет расти.

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