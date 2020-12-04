Сагинтаев прокомментировал слухи о введении карантина 15 декабря
Он отметил, что все зависит от поведения жителей города.
Фото : Instagram4 декабря 2020, 20:33
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал слухи о введения карантина 15 декабря, передает zakon.kz со ссылкой на Inbusiness.
Никакого карантина 15 декабря не будет. Я не знаю, откуда эти данные. Наверное, слухи распространяются быстрее, чем мы говорим о той ситуации, которая сегодня сложилась. Вчера только мы были в желтой зоне. Сегодня утром из министерства здравоохранения получили данные, мы перешли в зеленую зону. Но мы всегда находимся в приграничной зоне, один день – в желтой, другой – в зеленой, - заявил Сагинтаев.
Он отметил, что все зависит от поведения жителей города.
Если не будет соблюдать требования санэпидслужбы, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, бизнес в свою очередь не будет также соблюдать все требования и нарушать запретные ограничения, работать ночью, то это может привести к плохим условиям. И, возможно, возникнет ситуация, когда ежедневная заболеваемость ковидом будет расти, - сказал градоначальник.
Он добавил, что предпосылок для введения строгого карантина, в городе пока нет.
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