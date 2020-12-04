Токаев оценил возможности искусственного интеллекта

Глава государства отметил, что уже сегодня искусственный интеллект позволяет определять болезни по снимкам, ставить соответствующие диагнозы, спасая жизни людей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на онлайн-конференции "Artificial Intelligence Journey", посвященной вопросам искусственного интеллекта и анализу данных. Мероприятие, объединившее более 28 тысяч зарегистрированных участников из 90 стран, стало крупнейшей конференцией в мире в текущем году, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В пленарной дискуссии, прошедшей под названием "Master event" Искусственный интеллект: ответственное отношение к будущему", наряду с Главой государства принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Модератором выступил президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф.

В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что мир уже живет в эпоху искусственного интеллекта, машинного обучения и нейронных сетей, которые охватывают такие направления деятельности человека, как экономика, безопасность, медицина, политика. По его мнению, на фоне пандемии COVID-19 эти изменения ощутили и обычные люди.

Это новый мир, в который нас неумолимо и быстро ведут новые технологии. Каким он будет, прекрасным или пугающим, какое будущее мы оставим будущим поколениям, зависит от наших общих усилий – усилий инженеров, IT-специалистов, экономистов и, что очень важно, политиков, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что уже сегодня искусственный интеллект позволяет определять болезни по снимкам, ставить соответствующие диагнозы, спасая жизни людей.

Президент привел прогнозы экспертов, согласно которым применение искусственного интеллекта позволит определять следующие волны заболеваний опасными инфекциями за 18 месяцев вперед, что дает значительное время для подготовки к таким ситуациям.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан определил развитие технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных в качестве одного из основных приоритетов развития. Он высказал мнение, что географически большим государствам важно минимизировать "цифровое неравенство" внутри страны, важной становится "цифровая агломерация".

Глава государства рассказал участникам мероприятия о принятых в Казахстане мерах по внедрению цифровых технологий, которые сыграли важную роль в период пандемии. Это касается, например, предоставления дистанционных государственных услуг, дистанционной идентификации и открытия счетов для выдачи социальных пособий.

Наряду с этим Президент Казахстана заявил о заинтересованности в применении информационных технологий с целью улучшения системы государственного управления, повышения качества реализации государственных политик. Также он отметил роль цифровизации и анализа больших данных в формировании и эффективной реализации evidence-based policy.

Как было отмечено в выступлении, наличие данных в режиме реального времени, а также помощь машинного интеллекта в прогнозировании на основании неполной или неявной информации в корне изменит качество принимаемых решений.

Как сообщил Глава государства, в Казахстане проводится работа по внедрению концепции "Data-Driven Government", новых подходов сбора и обработки большого массива данных в реальном времени.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости планомерно выстраивать необходимую экосистему. По его данным, на базе Назарбаев Университета создан Институт умных систем и искусственного интеллекта, который совместно со Всемирным банком планирует создать национальный кластер искусственного интеллекта с собственной лабораторией, исследовательским центром обработки данных и научным парком по развитию искусственного интеллекта.

Президент также напомнил о наличии договоренности между Правительством Казахстана, Международным финансовым центром "Астана" и Всемирным экономическим форумом об открытии Аффилированного центра четвертой промышленной революции на платформе и в юрисдикции МФЦА. Данный центр объединит государственные структуры, бизнес и индустриальных партнеров Центральной Азии для развития регуляторных норм в сфере реализации инновационных проектов.

В продолжение темы процесса цифровизации в Казахстане Глава государства отметил, что применение новых технологий – не самоцель, а способ улучшения жизни граждан и бизнес-климата. Он уверен, что цифровизация и развитие технологий искусственного интеллекта – не дань моде, а ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности.

Государство должно работать как машина, это верно. Но по-настоящему слышащее государство и государственные служащие должны обладать эмпатией, чувством сопереживания, и тратить больше ресурсов на взаимодействие с гражданами, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Президент обратил внимание участников конференции на риски, которые следует учитывать при развитии и внедрении искусственного интеллекта. По его словам, возникает вопрос безопасности и защиты персональных данных в условиях, когда львиная доля обрабатываемой информации является приватной. Для решения данного вопроса, как полагает Глава государства, необходимо искать золотую середину.

В продолжение темы Касым-Жомарт Токаев указал на возможность использования искусственного интеллекта как "оружия" в конфликтах, геополитических противостояниях. Вызовы существующей архитектуре безопасности и контроля над вооружениями могут усугубляться противостоянием в кибертехнологиях и в области искусственного интеллекта.

Исходя из этого он предположил, что отдельные страны, политические блоки и даже отдельные корпорации, владеющие высокоразвитыми технологиями, могут начать претендовать на особый статус и диктовать другим странам свои условия.

Президент предложил мировому политическому истеблишменту подумать о возможности принятия Меморандума о неприменении технологий искусственного интеллекта во вред человеку и нарушения его прав. Как сказал Глава государства, такой документ станет своего рода морально-этическим пактом для человека и категорическим императивом для искусственного интеллекта и его разработчиков.

Нашей задачей является создание мер для недопущения негативного влияния подобного рода. Но, как бы парадоксально это ни звучало, успех новой эры будет зависеть от того уровня человечности, который мы заложим в новые технологии. Мыслительные процессы машин и роботов должны развиваться исключительно в конструктивном направлении, – убежден Касым-Жомарт Токаев.

Резюмируя свое выступление, Президент отметил, что искусственный интеллект – это тот инструмент, который при его верном применении позволит всем нам развиваться более сбалансированно и более гармонично.

В рамках пленарной дискуссии Глава государства ответил на ряд тематических вопросов, заданных модератором мероприятия и экспертами.

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