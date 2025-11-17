Токаев подписал закон "Об искусственном интеллекте"

17 ноября 2025 года глава государства подписал закон Республики Казахстан "Об искусственном интеллекте", сообщает Zakon.kz.

В Акорде пояснили, что законом введены основополагающие принципы функционирования систем искусственного интеллекта (ИИ).

"Системы искусственного интеллекта определены в качестве объекта информатизации. Теперь искусственный интеллект будет признаваться в качестве инструмента достижения человеком определенных задач. С учетом этого закреплен принцип ответственности и подконтрольности, в соответствии с которым собственники, владельцы, пользователи несут ответственность, исходя из их роли в эксплуатации систем искусственного интеллекта. На собственников и владельцев возложены обязанности по управлению рисками, обеспечению безопасности и надежности, поддержке пользователей по вопросам функционирования систем искусственного интеллекта", – указано в сообщении.

Также закреплены принципы законности, справедливости, равенства, прозрачности и объяснимости, приоритета благополучия человека, свободы воли в принятии им решений, защиты данных и конфиденциальности, безопасности и защищенности.

Для защиты прав физических, юридических лиц, обеспечения правопорядка установлен запрет на создание и эксплуатацию на территории Казахстана систем ИИ, обладающих рядом возможностей (использование подсознательных, манипулятивных или иных методов; сбор и обработка персональных данных с нарушением законодательства о персональных данных и их защите; другие возможности).

Для обеспечения осведомленности о результатах, созданных с применением ИИ, введено требование о маркировке таких товаров, работ, услуг.

"С учетом мировой практики создания платформ для форсирования создания и развития систем искусственного интеллекта введены законодательные основы функционирования национальной платформы искусственного интеллекта. Платформа будет использоваться для разработки, обучения, опытной эксплуатации платформенных программных продуктов, моделей искусственного интеллекта в течение ограниченного периода времени", – отмечают в Акорде.

Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации".

Первый блок поправок закона направлен на приведение законодательных актов в соответствие с законом "Об искусственном интеллекте".

Второй блок поправок направлен на совершенствование законодательства по иным вопросам.

"Закон регламентирует оборот необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан. До этого оборот необеспеченных цифровых активов был разрешен только на территории Международного финансового центра "Астана" (МФЦА)". Акорда

Для усиления защиты персональных данных казахстанцев введено требование по сроку действия согласия на обработку персональных данных.

Теперь этот срок не может превышать срок, необходимый для достижения целей сбора и обработки персональных данных. Субъект или его законный представитель имеют право отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных, уведомив об этом собственника, оператора, третье лицо.

"Усовершенствован механизм маркировки товаров путем введения для субъектов внутренней розничной торговли требования по учету операций через контрольно-кассовые машины путем считывания средств идентификации", – сообщили в Акорде.

Также рядом поправок усилены требования по обеспечению информационной безопасности.

Подробно о новеллах подписанных законов рассказывали в Сенате.