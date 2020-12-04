Без единой подписи. Стали известны подробности дела Биртанова
Прошел месяц со дня задержания экс-министра здравоохранения.
Комитет финансового мониторинга Министерства финансов, куда входит Служба экономических расследований (СЭР), лишь, напомним, после задержания экс-главы Минздрава официально сообщил, что высокопоставленного чиновника подозревают в растрате более 500 миллионов тенге. С тех пор нет никаких новостей про экс-министра. Корреспондент “Времени” спустя ровно месяц после задержания Елжана Биртанова решил выяснить подробности уголовного дела в отношении еще совсем недавно главного человека в отечественной медицине. И вот что выяснилось...
С самого начала, как только всезнающие телеграм-каналы сообщили о задержании Биртанова сотрудниками СЭР, многим стало ясно, что претензии к нему связаны с уголовным делом бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, арестованного еще в начале августа. Согласно материалам уголовного дела Олжас Амангельдиевич подписал перевод 9 миллионов долларов в качестве одного из траншей оплаты за разработку так называемой интеграционной платформы плюс нарушил законодательство при подписании контракта с поставщиком. Нетрудно предположить, что и Биртанова привлекли за те же грехи. Однако...
Чтобы понять, какие именно вопросы есть у следствия к обоим чиновникам, нужно сначала разобраться, что такое интеграционная платформа, для чего она нужна и кто контролировал ход ее разработки.
Этот проект задумали еще в 2008 году. Тогда правительство Казахстана и Международный банк реконструкции и развития подписали соглашение о займе №4883-KZ, а позже документ ратифицировал парламент республики. По сути, платформа - это огромный сервер, куда должна стекаться вся информация о здоровье казахстанцев, запасах лекарств, количестве койко-мест и прочем. А чтобы собирать такие сведения, все медучреждения страны необходимо подключить к медицинским информационным системам. И самое главное: по задумке полученная статистика должна помочь оптимально распределять необходимые медицине финансовые ресурсы - там, где завышают объемы оказанных услуг и расходования препаратов, должны существенно сократить эти затраты, при этом решается проблема дефицита лекарств.
Правда, к реализации проекта смогли приступить только спустя семь лет. Для этого в Минздраве в первую очередь выбрали поставщика - компанию, способную разработать продукт. И исполнитель нашелся, им оказалась хорватская фирма Ericsson Nikola Tesla.
Разумеется, возникает логичный вопрос: а почему нельзя было найти разработчика в наших степях? У нас ведь тоже хватает грамотных программистов. Что интересно, поучаствовать в тендере на разработку платформы предлагали практически всем крупным игрокам на рынке IT. Согласно отчету об оценке конкурсных предложений от 23 октября 2015 года тендерную документацию запросили 44 компании, из них 19 - иностранные. То есть 25 фирм, проявивших интерес к конкурсу, были из Казахстана. Но в итоге свои предложения Минздраву выслали лишь два участника - Ericsson Nikola Tesla (Хорватия) и Total Tim-Servicos de Telecomunucacoes Movies E Afins-Unpessoal Lda (Португалия - Словения), и комиссия в итоге выбрала вышеназванного поставщика.
А теперь - сюрпризы. Председателем конкурсной комиссии, определившей разработчика платформы, был… Алексей ЦОЙ, нынешний министр здравоохранения! Тогда, в 2015 году, он занимал должность вице-министра. И это его подпись стоит первой в тендерной документации. И это Алексей Владимирович подписывал соглашение с Ericsson Nikola Tesla на 19 миллионов 950 тысяч долларов США.
Кем же в то время был Биртанов? В 2015 году, когда Минздрав выбирал разработчика платформы и оформлял все бумаги, Елжан Амантаевич трудился в ТОО “Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства” и вряд ли мог оказать какое-то влияние на выбор поставщика.
Итак, после подписания всех документов хорваты приступили к работе. Вскоре подключился Минздрав, отправляя разработчику свои замечания и предложения. Курировал процесс все тот же вице-министр Цой. Маленькая деталь: заказчик в лице министерства направил исполнителю 13 дополнений-распоряжений к действующему контракту и четыре допсоглашения. Неоднократно менялись и технические требования, условия и сроки оплаты, из-за чего сорвался график реализации проекта. Официальные документы Минздрава уходили в Хорватию за подписью Цоя.
Худо-бедно на финишную прямую разработчики вышли лишь в 2018 году. Кстати, летом того года в Минздраве появился новый вице-министр - тот самый Олжас Абишев, которого взяли как раз для контроля за цифровизацией отрасли. По образованию инженер-программист, причем магистратуру и докторантуру окончил в Южной Корее - в общем, человек в теме. Тогда Цой передал Абишеву все полномочия по контролю за платформой, после чего перебрался в кресло руководителя медицинского центра управделами президента.
К концу 2018 года сотрудники Ericsson Nikola Tesla сообщили, что наконец готовы показать то, что они наваяли за деньги Всемирного банка и бюджета Казахстана, и даже прислали сертификат приемки. Комиссия Минздрава в составе 21 человека под председательством Абишева в течение двух недель принимала выполненную хорватами работу и в итоге 7 декабря выдала свое положительное заключение. 12 декабря Абишев подписал соответствующий акт и платеж, причем второй документ был завизирован и ответственным секретарем Минздрава Болатом Токежановым (сейчас он руководит Фондом медстрахования). После этого казахстанский Минфин перечислил деньги в Хорватию.
9 января 2019 года была созвана еще одна комиссия, которая была призвана проконтролировать ввод в опытную эксплуатацию АИС “Платформа для информатизации и обеспечения интероперабельности информационных систем здравоохранения”. И на этот раз комиссию возглавлял вице-министр Абишев. Заседали ее участники с девяти утра до восьми вечера, и в итоге своими подписями подтвердили ее работоспособность. Акт ввода был подписан 14 января 2019 года. При этом автографа Елжана Биртанова в заключении нет - он не участвовал в тестировании системы.
Через год, в январе 2020-го, вице-министр Абишев утвердил акт о завершении опытной эксплуатации платформы, под которым подписались восемь знающих свое дело специалистов. В документе указано, что устранены все недостатки и недочеты, выявленные в ходе пилота, система соответствует требованиям технического задания.
6 февраля комитет по информационной безопасности (КИБ) Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) официально одобрил работу платформы, выпустив акт испытаний №107.2020.047. В документе указано, что платформа для информатизации и обеспечения интероперабельности информсистем здравоохранения соответствует требованиям информационной безопасности. Бумагу заверил председатель КИБ Альтаир Уызбаев.
Кроме того, в конце февраля платформу исследовали разработчики и независимый эксперт КУШЕКОВ. Они оценили систему по 12 пунктам и в своем заключении указали, что все сервисы функционируют как надо. Замечание было только одно - не всем проверяющим с первой же попытки удалось войти в личный кабинет пациента с помощью электронно-цифровой подписи.
Наконец, еще одну проверку системы устроили по распоряжению комитета внутреннего государственного аудита (КВГА), также изучавшего работоспособность платформы и соблюдение законодательства при ее разработке. Сама система функционировала нормально, но госаудиторы обратили внимание на договор между Минздравом и Ericsson Nikola Tesla от 22 октября 2018 года. Под этим документом, в котором были указаны процедуры по завершению разработки, стояла подпись все того же вице-министра Абишева. По мнению КВГА, были проигнорированы нормы закона о госзакупках - нельзя было заключать соглашение способом из одного источника. Однако хорватская компания обладала интеллектуальными правами на все программное обеспечение, поэтому ни с кем другим контракт все равно бы подписать не удалось.
Но при этом и КВГА подтвердил: платформа работает. В июле 2020 года система получила сертификат цифрового министерства о готовности платформы к вводу в промышленную эксплуатацию. Для этого вердикта тоже была образована комиссия под председательством вице-министра Абишева, причем в нее помимо сотрудников Минздрава входили и чиновники МЦРИАП. Что примечательно, Елжан Биртанов в тот момент лежал в больнице с коронавирусом.
Между тем платформу ввели в строй. Причем до ноября 2021 года на нее действует гарантийный срок обслуживания, есть и банковская гарантия на 1,7 миллиона долларов, которые можно удержать у хорватов, если система вдруг начнет буксовать. Правда, из-за начавшегося уголовного расследования процессы по интегрированию медицинских информационных систем пришлось остановить. Об этом, кстати, говорил и президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ.
А теперь вопрос, как говорится, на засыпку: где и на каком этапе бывший министр Биртанов мог растратить 500 миллионов тенге, если он не заключал соглашения с Ericsson Nikola Tesla, не входил в состав комиссий, принимавших платформу, и уж тем более не подписывал документы по оплате работ? Совершенно непонятно. Это ведь у нас самый важный момент: чьи подписи стоят в актах выполненных работ, тот и виновен. Ну а если человек ни за что не отвечал, как доказать его вину? Одним словом, комитету финансового мониторинга Министерства финансов придется постараться, чтобы довести расследование до логического завершения.
Автор - Михаил Козачков
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