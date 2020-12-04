Без единой подписи. Стали известны подробности дела Биртанова

Прошел месяц со дня задержания экс-министра здравоохранения.

Комитет финансового мониторинга Министерства финансов, куда входит Служба экономических расследований (СЭР), лишь, напомним, после задержания экс-главы Минздрава официально сообщил, что высокопоставленного чиновника подозревают в растрате более 500 миллионов тенге. С тех пор нет никаких новостей про экс-министра. Корреспондент “Времени” спустя ровно месяц после задержания Елжана Биртанова решил выяснить подробности уголовного дела в отношении еще совсем недавно главного человека в отечественной медицине. И вот что выяснилось...

С самого начала, как только всезнающие телеграм-каналы сообщили о задержании Биртанова сотрудниками СЭР, многим стало ясно, что претензии к нему связаны с уголовным делом бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, арестованного еще в начале августа. Согласно материалам уголовного дела Олжас Амангельдиевич подписал перевод 9 миллионов долларов в качестве одного из траншей оплаты за разработку так называемой интеграционной платформы плюс нарушил законодательство при подписании контракта с поставщиком. Нетрудно предположить, что и Биртанова привлекли за те же грехи. Однако...

Чтобы понять, какие именно вопросы есть у следствия к обоим чиновникам, нужно сначала разобраться, что такое интеграционная платформа, для чего она нужна и кто контролировал ход ее разработки.

Этот проект задумали еще в 2008 году. Тогда правительство Казахстана и Международный банк реконструкции и развития подписали соглашение о займе №4883-KZ, а позже документ ратифицировал парламент республики. По сути, платформа - это огромный сервер, куда должна стекаться вся информация о здоровье казахстанцев, запасах лекарств, количестве койко-мест и прочем. А чтобы собирать такие сведения, все медучреждения страны необходимо подключить к медицинским информационным системам. И самое главное: по задумке полученная статистика должна помочь оптимально распределять необходимые медицине финансовые ресурсы - там, где завышают объемы оказанных услуг и расходования препаратов, должны существенно сократить эти затраты, при этом решается проблема дефицита лекарств.

Правда, к реализации проекта смогли приступить только спустя семь лет. Для этого в Минздраве в первую очередь выбрали поставщика - компанию, способную разработать продукт. И исполнитель нашелся, им оказалась хорватская фирма Ericsson Nikola Tesla.

Разумеется, возникает логичный вопрос: а почему нельзя было найти разработчика в наших степях? У нас ведь тоже хватает грамотных программистов. Что интересно, поучаствовать в тендере на разработку платформы предлагали прак­тически всем крупным игрокам на рынке IT. Согласно отчету об оценке конкурсных предложений от 23 октября 2015 года тендерную документацию запросили 44 компании, из них 19 - иностранные. То есть 25 фирм, проявивших интерес к конкурсу, были из Казахстана. Но в итоге свои предложения Минздраву выслали лишь два участника - Ericsson Nikola Tesla (Хорватия) и Total Tim-Servicos de Telecomunucacoes Movies E Afins-Unpessoal Lda (Португалия - Словения), и комиссия в итоге выбрала вышеназванного поставщика.

А теперь - сюрпризы. Председателем конкурсной комиссии, определившей разработчика платформы, был… Алексей ЦОЙ, нынешний министр здравоохранения! Тогда, в 2015 году, он занимал должность вице-министра. И это его подпись стоит первой в тендерной документации. И это Алексей Владимирович подписывал соглашение с Ericsson Nikola Tesla на 19 миллионов 950 тысяч долларов США.

Кем же в то время был Биртанов? В 2015 году, когда Минздрав выбирал разработчика платформы и оформлял все бумаги, Елжан Амантаевич трудился в ТОО “Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства” и вряд ли мог оказать какое-то влияние на выбор поставщика.

Итак, после подписания всех документов хорваты приступили к работе. Вскоре подключился Минздрав, отправляя разработчику свои замечания и предложения. Курировал процесс все тот же вице-министр Цой. Маленькая деталь: заказчик в лице министерства направил исполнителю 13 дополнений-распоряжений к действующему контракту и четыре допсоглашения. Неоднократно менялись и технические требования, условия и сроки оплаты, из-за чего сорвался график реализации проекта. Официальные документы Минздрава уходили в Хорватию за подписью Цоя.

Худо-бедно на финишную прямую разработчики вышли лишь в 2018 году. Кстати, летом того года в Минздраве появился новый вице-министр - тот самый Олжас Абишев, которого взяли как раз для контроля за цифровизацией отрасли. По образованию инженер-программист, причем магистратуру и докторантуру окончил в Южной Корее - в общем, человек в теме. Тогда Цой передал Абишеву все полномочия по контролю за платформой, после чего перебрался в кресло руководителя медицинского центра управделами президента.

К концу 2018 года сотрудники Ericsson Nikola Tesla сообщили, что наконец готовы показать то, что они наваяли за деньги Всемирного банка и бюджета Казахстана, и даже прислали сертификат приемки. Комиссия Минздрава в составе 21 человека под председательством Абишева в течение двух недель принимала выполненную хорватами работу и в итоге 7 декабря выдала свое положительное заключение. 12 декабря Абишев подписал соответствующий акт и платеж, причем второй документ был завизирован и ответственным секретарем Минздрава Болатом Токежановым (сейчас он руководит Фондом медстрахования). После этого казахстанский Минфин перечислил деньги в Хорватию.

9 января 2019 года была созвана еще одна комиссия, которая была призвана проконтролировать ввод в опытную эксплуатацию АИС “Платформа для информатизации и обеспечения интероперабельности информационных систем здравоохранения”. И на этот раз комиссию возглавлял вице-министр Абишев. Заседали ее участники с девяти утра до восьми вечера, и в итоге своими подписями подтвердили ее работоспособность. Акт ввода был подписан 14 января 2019 года. При этом автографа Елжана Биртанова в заключении нет - он не участвовал в тестировании системы.

Через год, в январе 2020-го, вице-министр Абишев утвердил акт о завершении опытной эксплуатации платформы, под которым подписались восемь знающих свое дело специалистов. В документе указано, что устранены все недостатки и недочеты, выявленные в ходе пилота, система соответствует требованиям технического задания.

6 февраля комитет по информационной безопасности (КИБ) Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) официально одобрил работу платформы, выпустив акт испытаний №107.2020.047. В документе указано, что платформа для информатизации и обеспечения интероперабельности информсистем здравоохранения соответствует требованиям информационной безопасности. Бумагу заверил председатель КИБ Альтаир Уызбаев.

Кроме того, в конце февраля платформу исследовали разработчики и независимый эксперт КУШЕКОВ. Они оценили систему по 12 пунктам и в своем заключении указали, что все сервисы функционируют как надо. Замечание было только одно - не всем проверяющим с первой же попытки удалось войти в личный кабинет пациента с помощью электронно-цифровой подписи.

Наконец, еще одну проверку системы устроили по распоряжению комитета внутреннего государственного аудита (КВГА), также изучавшего работоспособность платформы и соблюдение законодательства при ее разработке. Сама система функционировала нормально, но госаудиторы обратили внимание на договор между Минздравом и Ericsson Nikola Tesla от 22 октября 2018 года. Под этим документом, в котором были указаны процедуры по завершению разработки, стояла подпись все того же вице-министра Абишева. По мнению КВГА, были проигнорированы нормы закона о госзакупках - нельзя было заключать соглашение способом из одного источника. Однако хорватская компания обладала интеллектуальными правами на все программное обеспечение, поэтому ни с кем другим контракт все равно бы подписать не удалось.

Но при этом и КВГА подтвердил: платформа работает. В июле 2020 года система получила сертификат цифрового министерства о готовности платформы к вводу в промышленную эксплуатацию. Для этого вердикта тоже была образована комиссия под председательством вице-министра Абишева, причем в нее помимо сотрудников Минздрава входили и чиновники МЦРИАП. Что примечательно, Елжан Биртанов в тот момент лежал в больнице с коронавирусом.

Между тем платформу ввели в строй. Причем до ноября 2021 года на нее действует гарантийный срок обслуживания, есть и банковская гарантия на 1,7 миллиона долларов, которые можно удержать у хорватов, если система вдруг нач­нет буксовать. Правда, из-за начавшегося уголовного расследования процессы по интегрированию медицинских информационных систем пришлось остановить. Об этом, кстати, говорил и президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

А теперь вопрос, как говорится, на засыпку: где и на каком этапе бывший министр Биртанов мог растратить 500 миллионов тенге, если он не заключал соглашения с Ericsson Nikola Tesla, не входил в состав комиссий, принимавших платформу, и уж тем более не подписывал документы по оплате работ? Совершенно непонятно. Это ведь у нас самый важный момент: чьи подписи стоят в актах выполненных работ, тот и виновен. Ну а если человек ни за что не отвечал, как доказать его вину? Одним словом, комитету финансового мониторинга Министерства финансов придется постараться, чтобы довести расследование до логического завершения.

Автор - Михаил Козачков

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