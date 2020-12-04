Близ Алматы бетономешалка упала на Toyota и убила двух человек

Также бетономешалка зацепила бензовоз.

Вблизи Алматы при ДТП погибли два человека, передает корреспондент zakon.kz.

Инцидент произошел на трассе Алматы-Бишкек у ресторана "Бахар" в 22 км от мегаполиса. Груженный автобетоносмеситель (8 кубометров бетона - 19,2 тонны) двигался в западном направлении, а бензовоз и Toyota Land Cruiser Prado параллельно ехали на восток. Последние двое приступили к развороту, таким образом, они оказались перед бетономешалкой.

Водитель бетономешалки пытался уйти от столкновения, заехал на бордюр, откуда отскочил и упал боком на внедорожник и зацепил бензовоз.

Погибли водитель и пассажир Toyota. Другие два водителя не пострадали.

По словам водителя бетономешалки, он двигался с небольшой скоростью. Toyota и бензовоз пропускали его, и неожиданно они приступили к развороту.

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