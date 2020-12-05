Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 135 тысяч
За прошедшие сутки зарегистрированы 792 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 135 498 случаев, из них:
в ВКО - 16938 (+131),
в городе Алматы - 16396(+63),
в городе Нур-Султан - 16358(+80),
в Атырауской области - 11754(+18),
в Карагандинской области - 11213(+26),
в ЗКО - 8220(+39),
в СКО - 6887(+84),
в Павлодарской области - 6892(+112),
в Алматинской области - 5866(+40),
в Костанайской области - 5725(+87),
в Акмолинской области - 5599(+77),
в городе Шымкент - 5395(+5),
в Жамбылской области - 4498(+16),
в Актюбинской области - 3511(+9),
в Туркестанской области - 3504(+4),
в Мангистауской области - 3445(+0),
в Кызылординской области - 3297(+1).
В Казахстане 776 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 108,
в городе Алматы - 75,
в городе Шымкент - 68,
в Акмолинской области - 99,
в ВКО - 151,
в Жамбылской области - 11,
в ЗКО - 29,
в Карагандинской области - 24,
в Костанайской области - 14,
в Павлодарской области - 104,
в СКО - 86,
в Туркестанской области - 7.
Всего в стране выздоровели – 119 419 человек от COVID-19.
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