Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 135 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 792 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 135 498 случаев, из них:

в ВКО - 16938 (+131),

в городе Алматы - 16396(+63),

в городе Нур-Султан - 16358(+80),

в Атырауской области - 11754(+18),

в Карагандинской области - 11213(+26),

в ЗКО - 8220(+39),

в СКО - 6887(+84),

в Павлодарской области - 6892(+112),

в Алматинской области - 5866(+40),

в Костанайской области - 5725(+87),

в Акмолинской области - 5599(+77),

в городе Шымкент - 5395(+5),

в Жамбылской области - 4498(+16),

в Актюбинской области - 3511(+9),

в Туркестанской области - 3504(+4),

в Мангистауской области - 3445(+0),

в Кызылординской области - 3297(+1).

В Казахстане 776 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 108,

в городе Алматы - 75,

в городе Шымкент - 68,

в Акмолинской области - 99,

в ВКО - 151,

в Жамбылской области - 11,

в ЗКО - 29,

в Карагандинской области - 24,

в Костанайской области - 14,

в Павлодарской области - 104,

в СКО - 86,

в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровели – 119 419 человек от COVID-19.

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