В Акмолинской области мужчина убил четверых женщин и позвонил в полицию

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Минувшей ночью житель Акмолинской области признался в убийстве четверых женщин, сообщает zakon.kz.

5 декабря 2020 года в 00 часов в д/ч Бурабайского РОП поступило телефонное сообщение от жителя п. Бурабай о том, что он совершил убийство в поселке Бурабай, в одной из квартир жилого многоэтажного дома, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Акмолинской области.

По приезду следственно-оперативной группы в указанной звонившим квартире обнаружены тела 4 женщин с признаками насильственной смерти.

Сотрудниками полиции установлен 28-ми летний житель поселка Бурабай, неоднократно судимый за кражи. Обстоятельства произошедшего выясняются, возбуждено досудебное производство по ст. 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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