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Два пенсионера погибли при пожаре в Карагандинской области

По предварительной версии причиной пожара стал открытый источник огня.

Фото : еКараганда5 декабря 2020, 12:09

Утром, пятого декабря в одной из квартир поселка Шахан произошел пожар, который унес жизни 63-летнего мужчины и 58-летней женщины, сообщает zakon.kz со ссылкой на еКараганда.

5 декабря в 7 часов 34 минуты поступило сообщение о пожаре в поселке Шахан, Шахтинска. В 5- этажном жилом доме в квартире на 5-м этаже произошел пожар на площади 40 квадратных метров. Силами пожарных по лестничному маршу из подъезда было эвакуировано три человека.

В сгоревшей квартире было обнаружено двое погибших: мужчина 1957 года рождения и женщины 1962 года рождения.

Принятыми мерами в 8 часов 45 минуты пожар был ликвидирован. На месте пожара были задействованы 16 человек и 3 единицы техники подразделений ДЧС. По предварительной версии причиной пожара стал открытый источник огня (спички, сигареты, свечи и др.), - сообщает пресс-служба ДЧС Карагандинской области.


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