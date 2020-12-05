Полицейские вернули иностранцу крупную сумму денег, потерянную в аэропорту Нур-Султана

Сотрудники сами привезли утерянные деньги россиянина в гостиницу.

Транспортные полицейские вернули россиянину 1 800 долларов США и 50 тысяч российских рублей, которые он потерял в аэропорту Нур-Султана, передает zakon.kz.

Пресс-служба Департамента полиции на транспорте сообщает, что утром 27 ноября гражданин России Максим Сухомлинов прибыл рейсом Стамбул-Нур-Султан в международный аэропорт имени Назарбаева. Выйдя из самолета он направился в обменный пункт, расположенный в аэропорту. По своей невнимательности он оставил там файл, сел в такси и уехал в гостиницу. О том, что потерял свое имущество гражданин узнал чуть позже.

Во время патрулирования полицейские нашли в аэропорту файл, в котором находились документы и деньги в сумме 1 800 долларов США и 50 тысяч российских рублей.

Сотрудники узнали, что Сухомлинов обращался в посольство США в Нур-Султане для получения визы. Они позвонили в посольство и попросили, чтобы россиянин позвонил в полицию. Молодой человек вышел на связь спустя два часа.

Он рассказал, что у него нет при себе денег и документов, и попросил привезти утерянный файл в гостиницу. Полицейские выполнили его просьбу.

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