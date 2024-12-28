Безработный алкоголик дважды вынудил мошенников перевести ему крупные суммы денег

Россиянин дважды кинул на деньги мошенников, которые уговаривали его поджечь автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации lenta.ru, аферисты позвонили безработному жителю Камчатки и попытались убедить его сжечь полицейскую машину за 200 тысяч рублей. Мужчина сказал, что он согласен сделать это из-за неприязни к силовикам, но попросил предоплату в размере 50 тысяч рублей.

"Когда он получил деньги, то все пропил и попросил у аферистов еще 20 тысяч. Жулики дали ему второй шанс, но он опять их кинул: закупился спиртным и перестал выходить на связь", – пишет издание.

Ранее мошенники по-крупному ограбили казахстанку под видом "службы безопасности". После общения с аферистами жительница Акмолинской области потеряла 800 тысяч тенге.