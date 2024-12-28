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Мир

Безработный алкоголик дважды вынудил мошенников перевести ему крупные суммы денег

Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 11:34 Фото: freepik
Россиянин дважды кинул на деньги мошенников, которые уговаривали его поджечь автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации lenta.ru, аферисты позвонили безработному жителю Камчатки и попытались убедить его сжечь полицейскую машину за 200 тысяч рублей. Мужчина сказал, что он согласен сделать это из-за неприязни к силовикам, но попросил предоплату в размере 50 тысяч рублей.

"Когда он получил деньги, то все пропил и попросил у аферистов еще 20 тысяч. Жулики дали ему второй шанс, но он опять их кинул: закупился спиртным и перестал выходить на связь", – пишет издание.

Ранее мошенники по-крупному ограбили казахстанку под видом "службы безопасности". После общения с аферистами жительница Акмолинской области потеряла 800 тысяч тенге.

Андрей Дюсупов
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