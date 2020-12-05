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Токаев поблагодарил казахстанских волонтеров за работу

Сегодня Международный день Волонтеров.

Фото : "Казинформ"5 декабря 2020, 12:39

Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанских волонтеров за проделанную ими работу во время пандемии, передает zakon.kz.

Сегодня во всем мире отмечается Международный день Волонтеров. Они по праву стали символом добра, искренности, подвижничества во имя интересов простых людей. Волонтерство - это настоящий патриотизм. Этот год был объявлен мной Годом волонтеров.

Горжусь нашими добровольцами и благодарен им за огромную полезную работу, особенно в период пандемии. Волонтерство - это не временная кампания, это состояние души десятков тысяч наших граждан. Мы всегда вместе! Әрқашанда біз біргеміз! - написал Президент в Twitter.


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