ForteBank вновь признан "Банком года в Казахстане" по версии The Banker

ForteBank в третий раз стал банком года в Казахстане по версии журнала The Banker, сообщает zakon.kz.

Ежегодно The Banker выбирает лучшие финансовые институты из более чем 140 стран мира, основываясь на критериях динамичного роста банка, разработки и внедрения инновационных банковских технологий, а также реализации стратегических проектов. Журнал The Banker издается с 1926 года и входит в группу Financial Times.

Комментируя получение награды, председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили отметил: "Мы признательны изданию The Banker за высокую оценку наших достижений в этом непростом году. Несмотря на сложные рыночные условия, связанные с пандемией, ForteBank продолжает поддерживать своих клиентов и предлагать качественные инновационные услуги. Банк является одним из высоколиквидных и хорошо капитализированных финансовых институтов в стране".

По мнению экспертов The Banker, основными факторами, определившими победу ForteBank, стали диджитализация и развитие экосистемы. В качестве инновационного, небанковского продукта у Forte появилась новая мобильная связь – ForteMobile, а эксклюзивным продуктом нового мобильного приложения Forte стал сервис ForteForex - торговая интернет-площадка, позволяющая клиентам банка покупать и продавать валюту по собственно выставленному курсу.

Кроме этого, эксперты журнала отметили качественную перестройку процессов банка для поддержки своих клиентов в период трудностей, с которыми они столкнулись в 2020 году. ForteBank активно поддержал инициативу государства по реструктуризации клиентов, испытавших сложности в период карантина. Для юридических лиц, ForteBank является активным участником программ поддержки пострадавших от Covid-19 отраслей, с льготным кредитованием под 6% годовых. Также в период карантина, для поддержки малого и среднего бизнеса, банк не взимал комиссий с коммерсантов, продающих свою продукцию через онлайн магазин - ForteMarket.

ForteBank является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. Итоги AQR подтвердили высокую надежность и стабильность ForteBank. У банка 20 филиалов и около 100 отделений. В 2018-2020 годах ForteBank был признан лучшим банком Казахстана по версии Global Finance и лучшим банком в Казахстане по версии Asiamoney в 2019 году.

