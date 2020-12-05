В Костанайской области продлили карантин

Область на сегодня входит в красную зону по распространению коронавируса.

Главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло продлил карантин в регионе до 14 декабря из-за коронавируса, сообщает zakon.kz.

Ограничение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 23.00 часов до 06.00, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, департамента госдоходов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательной и аварийно-технической служб, телекоммуникаций и связи, призывников в сопровождении сотрудников местных органов военного управления (военкомат), а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения", – говорится в новом постановлении.

Жителям региона разрешается передвигаться по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более трех человек или членов одной семьи, без ограничения по времени с 00.00 14 декабря.

Общественный транспорт должен работать в будние дни с 6 утра до 23:00. Он должен быть обработан дезинфицирующими средствами, также должен обеспечить максимальный выход на линии в часы пик. Отмечается, что в транспорт нельзя допускать пассажиров без масок. В выходные и праздничные дни общественный транспорт работать не будет, но есть исключение: в город Рудный могут ездить автобусы, следующие по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО "ССГПО" в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа.

Это постановление будет действовать до 14 декабря.

Полный текст постановления можно прочитать здесь.

Напомним, Костанайская область на сегодня входит в красную зону по распространению коронавируса.

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