На 67,5 млн тенге оштрафовали нарушителей карантина в Алматы

13 материалов по системным нарушениям переданы в суд.

32 мониторинговыми группами Алматы, контролирующими соблюдение предписаний карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм, ежедневно выявляются нарушения, сообщает zakon.kz.

С 8 октября по 3 декабря проведено 504 мониторинговых мероприятия. В общей сложности охвачено 4 108 объектов. В итоге выявлено 945 фактов нарушения карантинных мер.

Также мониторинговыми группами усиливается работа по выходным дням: проводится локальная отработка по выявлению фактов нарушения ограничительных мер.

По результатам проверок, проведенных мониторинговыми группами, приняты следующие меры: составлено 770 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение карантинных мероприятий. Выписано 170 штрафов юридическим лицам и 530 — физическим лицам на общую сумму 67,5 млн тг. 13 материалов по системным нарушениям переданы в суд.

В специализированный межрайонный административный суд Алматы направлены следующие материалы: по Медеускому району 5 материалов по 9 экстренным извещениям (ресторан "Манана", ТОО "Отрар бар", кафе "Централ", лаундж-бар Hookah Dreams, ресто-бар "Небо");

по Турксибскому району 3 материала (ресторан "Раяна" ИП Илахунов, бильярдный клуб "Атлантис" ИП Бижанов Р.М., кафе "Прованс");

по Алмалинскому району 3 материала (кафе "Арагоста", "Дегирмен", караоке "Дореми");

по Ауэзовскому району 2 материала (лаундж-бар "Мята", караоке-бар "Алматы").



Напомним, в случае выявления фактов систематического (2-3 раза) и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил материалы передаются территориальным прокурорам для последующего привлечения правонарушителей по ч. 3 ст. 462 КоАП и возбуждения дела для передачи в суд. Согласно законодательству, предусмотрена ответственность нарушителей вплоть до приостановления деятельности организации.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!