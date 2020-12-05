Суды четырех штатов отказали Трампу в пересчете голосов

Аргументы команды Трампа назвали "спорными".

Иски американской Республиканской партии, требовавшей признать победу на выборах президента США, процедура голосования на которых прошла 3 ноября, действующего главы государства Дональда Трампа, были отклонены судами штатов Мичиган, Невада, Висконсин и Аризона, сообщает zakon.kz.

В судах назвали аргументы команды Трампа "спорными", передает CNN.

Так, в апелляционном суде Мичигана отказались приостановить подсчет бюллетеней, как требовал штаб Трампа, сочтя ходатайство спорным. По мнению суда, единственно правомерным был бы запрос о пересчете голосов, однако срок уже истек.

Поскольку истец не следовал четкому закону штата Мичиган по таким вопросам, его действия являются спорными, — говорится в заявлении судей.

Республиканская партия не согласилась с таким решением, заявив, что доказательства были "убедительными и ошеломляющими", и собирается подать апелляцию на данный отказ в Верховный суд штата.

В Неваде судья Джеймс Рассел отклонил предложение штаба Трампа заблокировать сертификацию голосов в штате, объявив действующего президента США победителем выборов, так как счел, что суд не получил достоверных и значимых доказательств, которые позволяют оспорить результаты голосования.

Верховный суд Аризоны тоже отклонил иск республиканцев с требованием или аннулировать победу Байдена в штате, или заново пересчитать голоса, потому что, по мнению судьи Рэндалла Уоррена, истец в заявлении не доказал мошенничество, неправомерные действия или ошибки при подсчете голосов.

В Висконсине Верховный суд вынес также решение против иска о признании недействительными результатов президентских выборов в штате. Судья Брайан Хагедорн написал, что суд попросили выполнить "беспрецедентную" задачу и назвал этот путь "опасным", поскольку это повлекло бы потерю общественного доверия.



Пересчет голосов в некоторых штатах США проводился по запросу команды Дональда Трампа, который не признал результаты выборов и заявляет о масштабных махинациях.



Недавно стало известно, что в Мичигане и Пенсильвании голоса за Дональда Трампа поместили в корзины для недоставленной почты, при этом бюллетени за Джозефа Байдена доставили в срок. Позже американские СМИ сообщили, что 288 тыс. бюллетеней исчезли после доставки на президентских выборах 3 ноября, еще 100 тыс. бланков были датированы задним числом.

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