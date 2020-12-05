Непобежденный казахстанский боксер выиграл свой 14-й бой
Бой продлился все 8 раундов, по итогам судьи единогласно отдали победу Мейириму Нурсултанову.
Фото : sport.inform.kz5 декабря 2020, 20:32
Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов провел свой четырнадцатый бой на профи-ринге и вновь успешно, сообщает zakon.kz.
Бой состоялся в Екатеринбурге, соперником стал россиянин Илья Баландин. Бой продлился все 8 раундов, по итогам судьи единогласно отдали победу казахстанцу.
Мейирим Нурсултанов одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Илья Баландин потерпел четвертое поражение.
Казахстанец не выходил на ринг больше года. Его последний поединок состоялся 2 ноября 2019-го в Лас-Вегасе. В нем Нурсултанов завоевал региональный титул чемпиона США по версии WBC (USNBC).
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