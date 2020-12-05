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КНБ предупредил жителей Нур-Султана о предстоящих перебоях с доступом к зарубежным сайтам

Будут проведены киберучения в связи с участившимися атаками на цифровое пространство страны.

Фото : Pub'n'Drive5 декабря 2020, 20:50

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан сообщает о предстоящих учениях в городе Нур-Султан "Кибер-безопасность Нур-Султан-2020" с 6 декабря 2020 года, передает zakon.kz.

В текущем году в связи пандемией и переходом на дистанционные формы работы участились кибератаки на цифровое пространство страны.

В частности, в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кибератак в казахстанском сегменте Интернет выросло почти в 2,7 раз.

К защите от киберугроз будут привлечены Национальный координационной центр информационной безопасности и система "Киберщит Казахстана", Центр анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА), а также силы и средства оперативных центров информационной безопасности КВОИКИ и операторов связи, подразделений по обеспечению информационной безопасности государственных органов и частных компаний, - говорится в совместном заявлении обоих ведомств.

В период проведения киберучений возможно возникновение различных проблем с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам, которые могут быть устранены путём установки сертификата безопасности.

Для получения детальной информации по его установки необходимо обращаться к операторам связи на их официальные интернет-ресурсы и в службы технической поддержки.


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