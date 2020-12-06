Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим коронавирусом

Всего в стране подтверждено 136 271 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 773 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 136 271 случай, из них:

в ВКО - 17063 (+125),

в городе Алматы - 16467(+71),

в городе Нур-Султан - 16427(+69),

в Атырауской области - 11781(+27),

в Карагандинской области - 11240(+27),

в ЗКО - 8261(+41),

в СКО - 6946(+59),

в Павлодарской области - 7002(+110),

в Алматинской области - 5906(+40),

в Костанайской области - 5803(+78),

в Акмолинской области - 5682(+83),

в городе Шымкент - 5398(+3),

в Жамбылской области - 4516(+18),

в Актюбинской области - 3521(+10),

в Туркестанской области - 3509(+5),

в Мангистауской области - 3450(+5),

в Кызылординской области - 3299(+2).

В Казахстане 759 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 94,

в городе Алматы - 33,

в Акмолинской области - 48,

в Алматинской области - 181,

в Атырауской области - 3,

в ВКО - 125,

в ЗКО - 30,

в Карагандинской области - 19,

в Костанайской области - 175,

в Павлодарской области - 22,

в СКО - 23,

в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровели – 120 017 человек от COVID-19.

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