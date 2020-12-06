Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим коронавирусом
Всего в стране подтверждено 136 271 случай.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 773 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 136 271 случай, из них:
в ВКО - 17063 (+125),
в городе Алматы - 16467(+71),
в городе Нур-Султан - 16427(+69),
в Атырауской области - 11781(+27),
в Карагандинской области - 11240(+27),
в ЗКО - 8261(+41),
в СКО - 6946(+59),
в Павлодарской области - 7002(+110),
в Алматинской области - 5906(+40),
в Костанайской области - 5803(+78),
в Акмолинской области - 5682(+83),
в городе Шымкент - 5398(+3),
в Жамбылской области - 4516(+18),
в Актюбинской области - 3521(+10),
в Туркестанской области - 3509(+5),
в Мангистауской области - 3450(+5),
в Кызылординской области - 3299(+2).
В Казахстане 759 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 94,
в городе Алматы - 33,
в Акмолинской области - 48,
в Алматинской области - 181,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 125,
в ЗКО - 30,
в Карагандинской области - 19,
в Костанайской области - 175,
в Павлодарской области - 22,
в СКО - 23,
в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровели – 120 017 человек от COVID-19.
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