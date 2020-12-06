До 15 лет тюрьмы грозит жителю Борового за убийство четырех женщин
Стало известно, что жертвами убийства стали пенсионерка, ее дочь и, вероятно, две их приятельницы.
Фото : КТК6 декабря 2020, 08:23
В Акмолинской области мужчина расправился с четырьмя женщинами, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.
Убийца нанес им ножевые ранения. А после позвонил в полицию и сообщил о преступлении. Подозреваемого задержали и отправили в следственный изолятор.
Место преступления полицейские тщательно осмотрели. В квартире обнаружили бутылки из-под спиртного, также всюду была кровь. Тела женщин находились в разных комнатах. Известно, что жертвами убийства стали пенсионерка, ее дочь и, вероятно, две их приятельницы.
Как преступник проник в квартиру, следователи не раскрывают. Также не разглашают мотив жестокой расправы.
Как отмечалось ранее, сотрудниками полиции установлен 28-ми летний житель поселка Бурабай, неоднократно судимый за кражи. За убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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