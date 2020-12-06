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В Туркестанской области произошел пожар в отделении Казпочты

Причина возгорания выясняется.

Фото : zakon.kz.6 декабря 2020, 13:15

Огнеборцы Туркестанской области потушили пожар в офисе АО "Казпочта" Кентау, сообщает zakon.kz.

5 декабря 2020 года в 22:58 часов на пульт управления 101 поступило сообщение о пожаре в офисе АО "Казпочта" г. Кентау, пристроенного к трехэтажному многоэтажному жилому дому. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

По прибытии пожарных на место происшествия выяснилось, что на складе произошло загорание бумаг. Площадь пожара 30 кв. метров.

Пожар локализован в 23:20 часов и ликвидирован в 23:30 часов.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

В тушении пожара задействованы 14 сотрудников и 4 единицы техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

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Публикация от @kris_p_kz +21 | ????????Kz (@kris_p_kz)


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