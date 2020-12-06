Жительница Актау хотела сброситься с седьмого этажа вслед за мужем

Девушку удалось спасти благодаря участковому инспектору.

Девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки следом за мужчиной в Актау, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Информация об инциденте в одном из домов 17 микрорайона поступила на пульт центра оперативного управления Актау 5 декабря в 19:35. Сообщалось, что с высоты седьмого этажа выпал мужчина, который скончался, - сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

В течение пяти минут стражи порядка уже находились на месте трагедии, куда прибыли дорожные полицейские Мади Акнияз, Адил Джолкигиков и участковый инспектор Максат Ишберген.

На месте правоохранители выяснили, что вслед за мужчиной пыталась спрыгнуть его супруга.

Двери в квартиру были открыты, но родственники боялись заходить, чтобы не напугать девушку. Шепотом и жестами участковый инспектор Максат Ишберген обратился к родственникам с просьбой отойти и не мешать. Он, не раздумывая, быстро и незаметно подбежал к ней, успел схватить ее в самый последний момент, - сообщили в ведомстве.

Девушку доставили в Мангистаускую областную больницу.

Это не первый мой поступок, где я спасаю людей. Я горжусь тем, что помогаю людям в их трудный момент жизни. Я буду всегда рядом и приду на помощь людям, ведь я их участковый полицейский, а значит я - друг народа, - поделился сегодняшний наш герой Максат Ишберген.

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