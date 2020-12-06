Московский полицейский домогался подростка и выстрелил в нее после отказа

Девочку спасли соседи. Они же вызвали скорую.

В Москве полицейский выстрелил в 13-летнюю девочку из табельного пистолета. Пострадавшая заявила, что он ее домогался и рассвирепел, не добившись своего, сообщает zakon.kz.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает РИА "Новости".

В ночь на 6 декабря сотрудниками полиции в ходе проверки сообщения граждан на службу "02" о звуках стрельбы на Судостроительной улице возле одного из жилых домов был выявлен 33-летний мужчина, который произвел выстрелы из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним, - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Инцидент произошел накануне вечером. На крики и хлопки прибежали соседи, они увидели, как полицейский пытается затащить девочку в подъезд. Соседи спасли ребенка и вызвали скорую.

Известно, что огонь велся из травматического пистолета, а полицейский - сотрудник патрульно-постовой службы находился не при исполнении служебных обязанностей.

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