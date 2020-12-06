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Иностранец, катавшийся на велосипеде по льду Урала, провалился в полынью

На его счастье, рядом были местные рыбаки.

Фото : Кадры из видео6 декабря 2020, 16:48

Неизвестный мужчина, решившийся прокатиться на велосипеде по льду реки Урал, провалился в полынью, сообщает zakon.kz.

На его счастье, рядом были местные рыбаки. У них оказалась веревка. Процесс спасения запечатлели на видео очевидцы.

Мужчину в велосипедных костюме и шлеме называют иностранцем. Прежде, чем вылезти из воды, он отдал рыбакам для эвакуации велосипед.

В ЧС Атырауской области сообщили, что о происшествии ничего не знали.


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