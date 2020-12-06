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Алматинцы играли в шахматы на проезжей части

Полиция привлекла их к ответственности.

Фото : Кадр из видео6 декабря 2020, 21:16

В алматинских соцсетях появилось видео, как на проезжей части улицы Аль-Фараби двое мужчин играют в шахматы, сообщает zakon.kz.

Мужчины расположились с комфортом – два стула, стол со скатертью. На столе шахматная доска. Рядом с ними на дороге стоит белая иномарка. Мимо проезжают автомобили, что игроков не смущает.

На кадрах видно, как к ним подходит полицейский, здоровается.

Редакция zakon.kz обратилась в ДП города Алматы, с просьбой прокомментировать необычную шахматную партию.

Выяснилось, что патруль "Буран-159" тоже заинтересовался игроками и расценил происходящее, как грубое нарушение ПДД.

В первую очередь это не безопасно для самих нарушителей. Плюс ко всему это - создание аварийной ситуации на магистрали с интенсивным движением. При установлении обстоятельств они поспешили оправдаться, что, якобы, у них сломалась машина, таким образом они, якобы, хотели скрасить ожидание техпомощи. В отношении троих молодых людей составлены пять административных протоколов по статьям 591 ч.1, 594 ч.1, 606 ч.1 и 615 ч.1 (дважды). Вместе с тем, с правонарушителями проведена разъяснительная работа о недопущении впредь таких фактов, - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.


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