19-летние водители устроили танцы на проезжей части в Семее
Фото: ДП Абайской области
Молодые водители четырех автомобилей устроили танцы посреди проезжей части в Семее. В полиции Абайской области таланты не оценили и привлекли горожан к ответственности, сообщает Zakon.kz.
В ДП региона отметили, что за челлендж "танцующих на дороге", который набирает обороты в Казахстане, существует наказание:
"19-летних водителей автомобилей Hyundai Sonata, Chevrolet Cobalt, Hyundai Elantra и Lada из-за танцев на дороге пригласили в Управление полиции города, где с ними провели беседу".
Фото: ДП Абайской области
Каждого из юношей привлекли к административной ответственности по двум статьям: за невыполнение участниками дорожного движения требований правил дорожного движения, а также за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра.
Вечером 22 августа в Алматы по направлению улиц Оспанова – Тышканбаева произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одна из водителей оказалась беременной. После ДТП ей потребовалась медицинская помощь.
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