19-летние водители устроили танцы на проезжей части в Семее

Молодые водители четырех автомобилей устроили танцы посреди проезжей части в Семее. В полиции Абайской области таланты не оценили и привлекли горожан к ответственности, сообщает Zakon.kz.

В ДП региона отметили, что за челлендж "танцующих на дороге", который набирает обороты в Казахстане, существует наказание:

"19-летних водителей автомобилей Hyundai Sonata, Chevrolet Cobalt, Hyundai Elantra и Lada из-за танцев на дороге пригласили в Управление полиции города, где с ними провели беседу".

Фото: ДП Абайской области

Каждого из юношей привлекли к административной ответственности по двум статьям: за невыполнение участниками дорожного движения требований правил дорожного движения, а также за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра.

Вечером 22 августа в Алматы по направлению улиц Оспанова – Тышканбаева произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одна из водителей оказалась беременной. После ДТП ей потребовалась медицинская помощь.