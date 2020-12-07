Более 30 тысяч индеек уничтожили в Англии из-за птичьего гриппа
Это может привести к их дефициту в продовольственных магазинах в канун Рождества.
30 тысяч индеек пришлось уничтожить на птицеферме в графстве Норфолк на востоке Англии, сообщает zakon.kz.
Причиной стала вспышка птичьего гриппа, пишет газета The Sun.
По данным издания, еще более десяти тысячи птиц были уничтожены неделю назад на птицеферме в Северном Йоркшире, чтобы остановить вспышку того же заболевания. По данным британского Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, всего с начала ноября в Англии зафиксировали семь вспышек птичьего гриппа H5N8.
Как отмечается, вспышки птичьего гриппа и массовое уничтожение индеек, могут привести к их дефициту в продовольственных магазинах в канун Рождества.
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