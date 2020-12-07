Врач назвал "самое массовое" последствие COVID-19
Причина проблем после заболевания — поражение сосудистой системы человека.
Фото : zakon.kz.7 декабря 2020, 06:49
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал самое частое последствие перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru
Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму, — сказал Болибок.
Как считает медик, причина подобных проблем после заболевания — поражение сосудистой системы человека.
Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания, — объяснил Болибок.
Медик отметил, что сейчас сложно установить, будут ли эти последствия долговременными или кратковременными. Также он указал, что пока невозможно предсказать, в какой орган пациента попадет коронавирусная инфекция.
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