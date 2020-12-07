Объявлено о выпуске электромобиля, который будет заряжаться от солнца

До скорости 100 километров в час машина будет разгоняться за 5,5 секунд, мощность двигателя — 134 лошадиные силы.

Создан электромобиль, подзарядка аккумулятора которого происходит от солнечной энергии, заявила 6 декабря американская стартап-компания Aptera Motors, сообщает zakon.kz со ссылкой на 3dNews.

В сообщении компании говорится, что новый трехколесный электромобиль способен проехать до 1600 километров на полностью заряженном аккумуляторе.

Вместимость салона машины — до двух пассажиров и один домашний питомец. Вес автомобиля благодаря тому, что кузов выполнен из композитных материалов, не будет превышать одной тонны.

Солнечные батареи будут полностью покрывать крышу машины и за день они будут в состоянии зарядить аккумуляторы примерно на 70 километров пробега, однако во время движения они работать не будут.

До скорости 100 километров в час машина будет разгоняться за 5,5 секунд, мощность двигателя — 134 лошадиные силы.

Электромобиль будет выпускаться с аккумуляторами емкостью 25, 40 и 60 кВт*час с запасом хода 400, 640 и 960 километров соответственно.

В максимальной комлектации может быть установлен аккумулятор емкостью 100 кВт*час и двигатель мощностью 201 лошадиная сила, с запасом хода 1600 километров.

Напомним, компания Aptera Motors в 2011 году уже выходила на рынок с предложением трехколесного электромобиля, но тогда это закончилось тем, что она вынуждена была объявить о банкротстве.

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