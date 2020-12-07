В Нур-Султане 1-4 классы I смены перевели на дистанционный формат обучения
Занятия отменены из-за погодных условий (сильный мороз -26).
Фото : zakon.kz.7 декабря 2020, 08:14
Учеников с первого по четвертый классы первой смены в Нур-Султане отправили учиться дистанционно - из дома - из-за погодных условий, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщили в ДЧС столицы.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан информирует, по решению Управления образования от 7 декабря 2020 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -26 ) занятия в школах для учащихся с 1- по 4-ые классы I смены переходят на дистанционный формат, - говорится в сообщении.
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