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В Нур-Султане 1-4 классы I смены перевели на дистанционный формат обучения

Занятия отменены из-за погодных условий (сильный мороз -26).

Фото : zakon.kz.7 декабря 2020, 08:14

Учеников с первого по четвертый классы первой смены в Нур-Султане отправили учиться дистанционно - из дома - из-за погодных условий, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили в ДЧС столицы.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан информирует, по решению Управления образования от 7 декабря 2020 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -26 ) занятия в школах для учащихся с 1- по 4-ые классы I смены переходят на дистанционный формат, - говорится в сообщении.


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