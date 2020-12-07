Казахстан ежегодно теряет из-за дефицита  рабочих рук 468 млрд тенге

Дефицит специалистов разовыми мерами не решить - Талгат Ергалиев.

"Союз строителей Казахстана" провел исследование на предмет дефицита трудовых ресурсов и выявил, что реальная потребность в специалистах различного профиля составляет 630.000 человек, а не 148.500 как заявляет Минтруда РК.

Известно, что производство – основная движущая сила экономики. И если в экономике не хватает рабочих рук, то это выливается в прямые потери бюджета.

Проблему дефицита кадров традиционно решают повышением престижа профессии, созданием факультетов технических специальностей, повышением заработных плат. Но практика показала, ошибочность данного подхода.

По данным американской исследовательской компании в сфере человеческого капитала "Korn Ferry" мировая экономика будет испытывать дефицит в специалистах 85,2 млн человек и недополучит 8,5 триллионов долларов прибыли.

Россия, по данным экспертов "Korn Ferry" потеряет 22,5 триллиона рублей ( 297,1 млрд долларов) за 10 лет, из-за нехватки рабочих рук, это примерно 19% от ВВП страны.

Такие же рассчеты применимы и Казахстану, так как мы находимся в одном экономическом пространстве, - считает Талгат Ергалиев.

Отечественная экономика ежегодно теряет 1 триллион 453 миллиарда тенге – это 12,1% бюджета страны.

То есть, если ВВП составляет 180,0 млрд долларов ВВП - то 19 % мы потеряем, в ближайшие годы, из-за дефицита рабочих рук 34 млрд 200 млн долларов, что составит 14 триллионов 535 млрд тенге. В год Казахстан недополучит 1 триллион 453 миллиарда что составит 12,1% бюджета страны.

Из-за дефицита рабочих рук только строительная отрасль теряет 468 миллиардов тенге ежегодно.

Это упущенные выгоды.

"Союз строителей Казахстана" провел исследования среди 16 филиалов в регионах и выявил, что среди 5,500 компаний, задействованных в отрасли – потребность составляет 242 000 человек разных специальностей и профессий.

По данным Агентства по статистике РК имеется 6 млн 600.000 наемных работников.

Из этих 6 млн 600 000 отнимаем 1 млн 800.000 сотрудники госорганов, 350.000 – работники национальных холдингов, 492.000 – силовой блок, МВД 90.000 человек, 98.000 – госслужащие, 132.000 – военнослужащие, 114.000 по данным МВД России в 2019 году выехали в Россию из Казахстана, из них половина получила право на проживание, половина – получила гражданство.

В 2019 году 31.000 человек по данным МИД РК выехали в Южную Корею, 200.000 ежегодно уходят в декрет, 100.000 ежегодно выходят на пенсию.

В итоге у нас остается всего 3 млн 193.000 человек, которые могут работать на производстве и вносить вклад в реальный сектор экономики.

Согласно раскладу по отраслям ясно, что более половины трудоспособного населения страны "пожирают" бюджет.

Потребность в кадрах в большинстве компаний, согласно анализу "Союза строителей Казахстана" составляет более 10 человек на одну организацию. То есть нам необходимо 630.000 рабочих рук или специалистов.

При такой нехватке иностранные специалисты заезжают к нам в количестве всего 29.000 человек. Диспропорция налицо.

Минтруда приводит неактуальные цифры и игнорирует реальность, в которой дефицит кадров катастрофический. Предлагаю проанализировать практику развитых стран мира и внедрить гибкую, привлекательную миграционную политику для въезжающих специалистов.

Это укрепит экономику, увеличит поступления в бюджет, при этом никак не скажется на росте безработицы.

Она у нас всегда будет находиться в пределах 5%!

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