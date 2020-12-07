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Актюбинская чиновница подала в суд на Министерство финансов

Она требует от министерства 2 млн тенге в качестве возмещения морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Фото : АктобеТаймс7 декабря 2020, 09:37

Заместитель руководителя отдела экономики и финансов Актобе Жанаргуль Дуйсекенова подала в суд города Актобе на Министерство финансов РК, передает zakon.kz.

Жанаргуль Дуйсекенова требует от министерства 2 млн тенге в качестве возмещения морального вреда за незаконное уголовное преследование. Как сообщает издание "АктобеТаймс", рассмотрение гражданского иска подходит к концу.

В отношении бывшей руководителя жилищного сектора отдела акимата Актобе Дуйсекеновой больше года расследовали уголовное дело. Ее подозревали в обмане 50 человек, общий ущерб потерпевшим составил около 87 млн тенге. В суде же выяснилось, что она не виновна, и ее оправдали. Дуйсекенову восстановили в должности руководителя сектора по распределению жилья, и она взыскала зарплату за время вынужденного прогула.

В настоящее время Дуйсекенова работает заместителем руководителя отдела экономики и финансов города Актобе.


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