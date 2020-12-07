Правила использования пенсионных на улучшение жилищных условий разработали в РК

Планируется, что правила начнут действовать в Казахстане с 1 января 2021 года.

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила использования единовременных пенсионных выплат на цели улучшения жилищных условий, передает zakon.kz.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения.



Согласно документу пенсионные выплаты могут быть использованы, в том числе с собственными или заемными средствами для улучшению жилищных условий, в частности на:

- приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий;

- частичное/полное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа;

- строительство индивидуального жилого дома или приобретение земельного участка (с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство);

- внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа в банках второго уровня, ипотечных организациях на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома или на приобретение земельного участка (с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).

Допускается в рамках одного договора банковского займа осуществлять выдачу ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и проведения его ремонта.

- пополнение вклада по договору о жилищных строительных сбережениях в целях получения предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), а также на цели рефинансирования ипотечного жилищного займа.

Допускается в рамках одного договора банковского займа осуществлять выдачу предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа на приобретение жилища и проведения его ремонта.

К рефинансированию подлежат жилищные ипотечные займы, полученные в банках второго уровня, ипотечных организациях на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, ремонт жилища, строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).

Средства вклада в жилищные строительные сбережения, сформированные за счет пенсионных выплат, могут быть использованы исключительно на цели, предусмотренные настоящим подпунктом.

- частичное/полное погашение задолженности (сумма основного долга, в том числе просроченного основного долга, начисленного вознаграждения, в том числе просроченного начисленного вознаграждения, пени и штрафов) по ипотечному жилищному займу, предварительному жилищному займу, промежуточному жилищному займу, жилищному займу, полученному на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, ремонт жилища, строительство индивидуального жилого дома или на приобретение земельного участка (с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), а также на цели рефинансирования ипотечного жилищного займа, ранее полученного на эти цели.

- уступка супруга (супруги) получателя, близких родственников получателя, принадлежащих им единовременных пенсионных выплат в пользу получателя для улучшения жилищных условий. В данном случае, пенсионные выплаты супруга (супруги) получателя, близких родственников получателя зачисляются на специальный счет получателя, который может использовать их исключительно на вышеуказанные цели.

В случаях приобретения/строительства недвижимости, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, получатель может использовать единовременные пенсионные выплаты только для окончательного расчета за приобретаемую/строящуюся недвижимость (при приобретении/строительства недвижимости за счет нескольких источников средств (единовременных пенсионных выплат, собственных или иных средств), единовременные пенсионные выплаты могут использоваться после совершения всех платежей за счет собственных или иных средств).

Частичное/полное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа может осуществляться только по тем договорам, которые заключены с единым оператором жилищного строительства согласно законодательству РК или с акционерным обществом "Samruk Kazyna Construction". При этом, получатели могут использовать единовременные пенсионные выплаты на частичную оплату договора аренды с правом выкупа.

Приобретение получателями жилища путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве может осуществляться в многоквартирных жилых домах, завершение строительства которых гарантируется единым оператором жилищного строительства.

В правилах указывается, что казахстанцы в пределах своих пенсионных накоплений могут использовать единовременные пенсионные выплаты неограниченное число раз и без ограничения количества выбираемых целей.

При этом не допускается приобретение недвижимости с использованием единовременных пенсионных выплат у своего супруга (супруги), у своих близких родственников.

Ограничение, указанное в части первой настоящего пункта относится к вновь приобретаемой недвижимости, а также к недвижимости, приобретаемой после 1 января 2021 года за счет ипотечного жилищного займа, задолженность по которому частично/полностью погашается или рефинансируется за счет единовременных пенсионных выплат, а также за счет предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа, задолженность по которому частично/полностью погашается за счет единовременных пенсионных выплат.

Как отмечается, получатели не смогут отчуждать недвижимость в течение 5 лет с даты регистрации на нее прав собственности в уполномоченном органе по регистрации прав на недвижимое имущество.

Вместе с тем говорится, что наличие в собственности у получателя жилища или нескольких жилищ, земельных участков не является основанием для отказа в получении и использовании единовременных пенсионных выплат.

Планируется, что правила начнут действовать в Казахстане с 1 января 2021 года.

Проект документа находится на обсуждении до 22 декабря.

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