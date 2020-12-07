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Головкин посетил пляж перед титульным боем

Он выполнял разные упражнения.

Фото : Instagram7 декабря 2020, 10:48

В Сети появилось видео о том, как чемпион мира IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин посетил пляж в США незадолго до защиты титула, передает zakon.kz.

В чести боксера, на песчаный пляж у берегов океана казахстанец пришел не отдыхать на солнышке (его, кстати, не было в этот день), а провести мощную тренировку. Чемпион выполнял разные упражнения на скорость и выносливость, бегал по песку, отрабатывал технику ухода от ударов.

Бой между Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и претендентом из Польши Камилом Шереметой (21-0, 5 KO) пройдет 18 декабря в городе Холливуд (штат Флорида, США).


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