Головкин посетил пляж перед титульным боем

В Сети появилось видео о том, как чемпион мира IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин посетил пляж в США незадолго до защиты титула, передает zakon.kz.

В чести боксера, на песчаный пляж у берегов океана казахстанец пришел не отдыхать на солнышке (его, кстати, не было в этот день), а провести мощную тренировку. Чемпион выполнял разные упражнения на скорость и выносливость, бегал по песку, отрабатывал технику ухода от ударов.

???? ????@GGGBoxing putting the work for December 18 as he looks to make it a record-breaking night in Florida! ????#GGGSzeremeta | Live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/NfxazD4klr