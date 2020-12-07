Казахстанцы выдвинули на премию "Адал тулга" Токаева

Премия проводится 9 декабря.

Голосование организовано Антикоррупционным медиа-центром, сообщает zakon.kz.

Проголосовать можно было в социальных сетях с 10 по 20 ноября.

В каждой номинации пользователи сами выдвигали кандидатов. В номинации "Ел жанашыры", которая присуждается людям за высокие человеческие качества и заботу о населении, мнением большинства был выбран Касым-Жомарт Токаев. Пользователи высоко оценили вклад главы государства в развитии страны и повышения уровня жизни.

Считаю правильной стратегию от Президента и полностью поддерживаю, - написал Нурсултан Кушенов.

Кроме того, казахстанцы оценили решение Президента по объявлению 2020 года - "Годом волонтера".

Именно волонтеры в этот сложный год нужны были как никогда. Они помогали нуждающимся семьям во время коронакризиса. И это стало мотивацией для волонтеров. Они еще с большей активностью помогли десяткам тысяч казахстанцев, спасая положение, здоровье и жизни сограждан, - отметила Assemgul Urazayeva.

Также еще одним значимым шагом на пути к развитию гражданской активности населения стало смягчение ответственности за клевету. Поручением главы государства мера была переведена из уголовной в административную.

Среди других инициатив Касым-Жомарта Токаева, которые были отмечены пользователями, это внесение изменений в закон о противодействии коррупции. Что в свою очередь, также благоприятно сказывается на повышении доверия населения к государственным органам и тем самым росту благосостояния страны.

По словам Саням Казеновой, она и ее семья также проголосовали за Президента.

В это нелегкое время он умело управляет Казахстаном, ужесточив борьбу с коррупцией, разъедающей основы государственности, - отметила она.

Ернар Тастан отметил, что лучшим кандидатом считает Токаева.

Все его деяния заслуживают присвоить ему это звание, - добавил он.

Стоит отметить, что премия "Адал тулга" проводится традиционно в международный день борьбы против коррупции, 9 декабря.

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