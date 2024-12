Накал в шоу-бизнесе: известны номинанты премии "Золотой глобус – 2025"

9 декабря опубликовали развернутый список номинантов популярной премии, сообщает Zakon.kz.

Церемония вручения состоится 6 января в 06:00 по казахстанскому времени. Ведущей мероприятия станет Никки Глейсер. Информация об этом вышла на сайте премии.

Лучший фильм-драма:

"Бруталист"

"Дюна: Часть 2"

"Конклав"

"Мальчишки из "Никеля""

"Никому не известный"

"Пятое сентября"

Лучший фильм-комедия/мюзикл:

"Анора"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Настоящая боль"

"Претенденты"

"Субстанция"

"Эмилия Перес"

Лучшая режиссура:

Эдвард Бергер – "Конклав"

Шон Бэйкер – "Анора"

Брэйди Корбет – "Бруталист"

Жак Одиар – "Эмилия Перес"

Паял Кападиа – "Все, что нам кажется светом"

Корали Фаржа – "Субстанция"

Лучшая актриса-драма:

Памела Андерсон в "Шоугерл"

Анджелина Джоли в "Мария"

Николь Кидман в "Плохая девочка"

Тильда Суинтон в "Комната по соседству"

Фернанда Торрес в "Я все еще здесь"

Кейт Уинслет в "Великая"

Лучший актер-драма:

Эдриан Броуди в "Бруталист"

Колман Доминго в "Синг-Синг"

Дэниэл Крэйг в "Квир"

Себастиан Стэн в "Ученик. Восхождение Трампа"

Рэйф Файнс в "Конклав"

Тимоти Шаламе в "Никому не известный"

Лучшая актриса-комедия/мюзикл:

Эми Адамс в "Ночная сука"

Карла София Гаскон в "Эмилия Перес"

Зендея в "Претенденты"

Деми Мур в "Субстанция"

Майки Мэдисон в "Анора"

Синтия Эриво в "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший актер-комедия/мюзикл:

Джесси Айзенберг в "Настоящая боль"

Хью Грант в "Еретик"

Гэбриэл ЛаБелль в "Шоу субботним вечером"

Глен Пауэлл в "Я не киллер"

Джесси Племонс в "Виды доброты"

Себастиан Стэн в "Другой человек"

Лучшая актриса второго плана:

Селена Гомес в "Эмилия Перес"

Ариана Гранде в "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Фелисити Джонс в "Бруталист"

Маргарет Куолли в "Субстанция"

Изабелла Росселлини в "Конклав"

Зои Салдана в "Эмилия Перес"

Лучший актер второго плана:

Юра Борисов в "Анора"

Дензел Вашингтон в "Гладиатор 2"

Киран Калкин в "Настоящая боль"

Эдвард Нортон в "Никому не известный"

Гай Пирс в "Бруталист"

Джереми Стронг в "Ученик. Восхождение Трампа"

Лучший сценарий:

"Анора" – Шон Бэйкер

"Бруталист" – Брэйди Корбет, Мона Фастволд

"Конклав" – Питер Строгэн

"Настоящая боль" – Джесси Айзенберг

"Субстанция" – Корали Фаржа

"Эмилия Перес" – Жак Одиар

Лучший международный фильм:

"Все, что нам кажется светом", Индия/Франция

"Девушка с иглой", Дания

"Горная невеста", Италия

"Семя священного инжира", Германия

"Эмилия Перес", Франция

"Я все ещё здесь", Бразилия

Лучший анимационный фильм:

"Головоломка 2"

"Дикий робот"

"Мемуары улитки"

"Моана 2"

"Течение"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

Лучший саундтрек:

"Бруталист"

"Дикий робот"

"Дюна: Часть 2"

"Конклав"

"Претенденты"

"Эмилия Перес"

Лучшая песня:

"Beautiful That Way" из "Шоугерл"

"Compress/Repress" из "Претенденты"

"El Mal" из "Эмилия Перес"

"Kiss the Sky" из "Дикий робот"

"Mi Camino" из "Эмилия Перес"

"Forbidden Road" из "Быть лучше: История Робби Уильямса".

Помимо этого отдельные номинации представлены также в категории "Телевидение".

Лучший телесериал-драма:

"День Шакала"

"Дипломатка"

"Игра в кальмара"

"Медленные лошади"

"Мистер и миссис Смит"

"Сегун"

Лучшая актриса в телесериале-драма:

Кэти Бэйтс в "Мэтлок"

Эмма Д’Арси в "Дом Дракона"

Кери Рассел в "Дипломатка"

Анна Саваи в "Сегун"

Кира Найтли в "Черные голуби"

Майя Эрскин в "Мистер и миссис Смит"

Лучший актер в телесериале-драма:

Дональд Гловер в "Мистер и миссис Смит"

Джейк Джилленхол в "Презумпция невиновности"

Гэри Олдман в "Медленные лошади"

Эдди Редмэйн в "День Шакала"

Хироюки Санада в "Сегун".

Журнал Time также объявил своих 10 претендентов на звание "Человек года".