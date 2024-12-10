Накал в шоу-бизнесе: известны номинанты премии "Золотой глобус – 2025"
Церемония вручения состоится 6 января в 06:00 по казахстанскому времени. Ведущей мероприятия станет Никки Глейсер. Информация об этом вышла на сайте премии.
Лучший фильм-драма:
- "Бруталист"
- "Дюна: Часть 2"
- "Конклав"
- "Мальчишки из "Никеля""
- "Никому не известный"
- "Пятое сентября"
Лучший фильм-комедия/мюзикл:
- "Анора"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Настоящая боль"
- "Претенденты"
- "Субстанция"
- "Эмилия Перес"
Лучшая режиссура:
- Эдвард Бергер – "Конклав"
- Шон Бэйкер – "Анора"
- Брэйди Корбет – "Бруталист"
- Жак Одиар – "Эмилия Перес"
- Паял Кападиа – "Все, что нам кажется светом"
- Корали Фаржа – "Субстанция"
Лучшая актриса-драма:
- Памела Андерсон в "Шоугерл"
- Анджелина Джоли в "Мария"
- Николь Кидман в "Плохая девочка"
- Тильда Суинтон в "Комната по соседству"
- Фернанда Торрес в "Я все еще здесь"
- Кейт Уинслет в "Великая"
🌟 Congratulations to the nominees for Best Female Actor — Motion Picture — Drama:— Golden Globes (@goldenglobes) December 9, 2024
• PAMELA ANDERSON | THE LAST SHOWGIRL
• ANGELINA JOLIE | MARIA
• NICOLE KIDMAN | BABYGIRL
• TILDA SWINTON | THE ROOM NEXT DOOR
• FERNANDA TORRES | I’M STILL HERE
• KATE WINSLET | LEE
Watch… pic.twitter.com/96iU5CekLS
Лучший актер-драма:
- Эдриан Броуди в "Бруталист"
- Колман Доминго в "Синг-Синг"
- Дэниэл Крэйг в "Квир"
- Себастиан Стэн в "Ученик. Восхождение Трампа"
- Рэйф Файнс в "Конклав"
- Тимоти Шаламе в "Никому не известный"
👇 Here are the nominees for Best Male Actor — Motion Picture — Drama 👇— Golden Globes (@goldenglobes) December 9, 2024
• ADRIEN BRODY | THE BRUTALIST
• TIMOTHÉE CHALAMET | A COMPLETE UNKNOWN
• DANIEL CRAIG | QUEER
• COLMAN DOMINGO | SING SING
• RALPH FIENNES | CONCLAVE
• SEBASTIAN STAN | THE APPRENTICE
Tune in to the… pic.twitter.com/L0ChitB2je
Лучшая актриса-комедия/мюзикл:
- Эми Адамс в "Ночная сука"
- Карла София Гаскон в "Эмилия Перес"
- Зендея в "Претенденты"
- Деми Мур в "Субстанция"
- Майки Мэдисон в "Анора"
- Синтия Эриво в "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший актер-комедия/мюзикл:
- Джесси Айзенберг в "Настоящая боль"
- Хью Грант в "Еретик"
- Гэбриэл ЛаБелль в "Шоу субботним вечером"
- Глен Пауэлл в "Я не киллер"
- Джесси Племонс в "Виды доброты"
- Себастиан Стэн в "Другой человек"
Лучшая актриса второго плана:
- Селена Гомес в "Эмилия Перес"
- Ариана Гранде в "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- Фелисити Джонс в "Бруталист"
- Маргарет Куолли в "Субстанция"
- Изабелла Росселлини в "Конклав"
- Зои Салдана в "Эмилия Перес"
Лучший актер второго плана:
- Юра Борисов в "Анора"
- Дензел Вашингтон в "Гладиатор 2"
- Киран Калкин в "Настоящая боль"
- Эдвард Нортон в "Никому не известный"
- Гай Пирс в "Бруталист"
- Джереми Стронг в "Ученик. Восхождение Трампа"
Лучший сценарий:
- "Анора" – Шон Бэйкер
- "Бруталист" – Брэйди Корбет, Мона Фастволд
- "Конклав" – Питер Строгэн
- "Настоящая боль" – Джесси Айзенберг
- "Субстанция" – Корали Фаржа
- "Эмилия Перес" – Жак Одиар
Лучший международный фильм:
- "Все, что нам кажется светом", Индия/Франция
- "Девушка с иглой", Дания
- "Горная невеста", Италия
- "Семя священного инжира", Германия
- "Эмилия Перес", Франция
- "Я все ещё здесь", Бразилия
Лучший анимационный фильм:
- "Головоломка 2"
- "Дикий робот"
- "Мемуары улитки"
- "Моана 2"
- "Течение"
- "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
Лучший саундтрек:
- "Бруталист"
- "Дикий робот"
- "Дюна: Часть 2"
- "Конклав"
- "Претенденты"
- "Эмилия Перес"
Лучшая песня:
- "Beautiful That Way" из "Шоугерл"
- "Compress/Repress" из "Претенденты"
- "El Mal" из "Эмилия Перес"
- "Kiss the Sky" из "Дикий робот"
- "Mi Camino" из "Эмилия Перес"
- "Forbidden Road" из "Быть лучше: История Робби Уильямса".
Помимо этого отдельные номинации представлены также в категории "Телевидение".
Лучший телесериал-драма:
- "День Шакала"
- "Дипломатка"
- "Игра в кальмара"
- "Медленные лошади"
- "Мистер и миссис Смит"
- "Сегун"
Лучшая актриса в телесериале-драма:
- Кэти Бэйтс в "Мэтлок"
- Эмма Д’Арси в "Дом Дракона"
- Кери Рассел в "Дипломатка"
- Анна Саваи в "Сегун"
- Кира Найтли в "Черные голуби"
- Майя Эрскин в "Мистер и миссис Смит"
A big round of applause for the nominees for Best Television Female Actor — Drama Series 👏— Golden Globes (@goldenglobes) December 9, 2024
• KATHY BATES | MATLOCK
• EMMA D’ARCY | HOUSE OF THE DRAGON
• MAYA ERSKINE | MR. & MRS. SMITH
• KEIRA KNIGHTLEY | BLACK DOVES
• KERI RUSSELL | THE DIPLOMAT
• ANNA SAWAI | SHŌGUN… pic.twitter.com/Vhga3kXhBy
Лучший актер в телесериале-драма:
- Дональд Гловер в "Мистер и миссис Смит"
- Джейк Джилленхол в "Презумпция невиновности"
- Гэри Олдман в "Медленные лошади"
- Эдди Редмэйн в "День Шакала"
- Хироюки Санада в "Сегун".
Журнал Time также объявил своих 10 претендентов на звание "Человек года".