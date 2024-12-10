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Культура и шоу-бизнес

Накал в шоу-бизнесе: известны номинанты премии "Золотой глобус – 2025"

Золотой глобус, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 08:31 Фото: Instagram/goldenglobes
9 декабря опубликовали развернутый список номинантов популярной премии, сообщает Zakon.kz.

Церемония вручения состоится 6 января в 06:00 по казахстанскому времени. Ведущей мероприятия станет Никки Глейсер. Информация об этом вышла на сайте премии.

Лучший фильм-драма:

  • "Бруталист"
  • "Дюна: Часть 2"
  • "Конклав"
  • "Мальчишки из "Никеля""
  • "Никому не известный"
  • "Пятое сентября"

Лучший фильм-комедия/мюзикл:

  • "Анора"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • "Настоящая боль"
  • "Претенденты"
  • "Субстанция"
  • "Эмилия Перес"

Лучшая режиссура:

  • Эдвард Бергер – "Конклав"
  • Шон Бэйкер – "Анора"
  • Брэйди Корбет – "Бруталист"
  • Жак Одиар – "Эмилия Перес"
  • Паял Кападиа – "Все, что нам кажется светом"
  • Корали Фаржа – "Субстанция"

Лучшая актриса-драма:

  • Памела Андерсон в "Шоугерл"
  • Анджелина Джоли в "Мария"
  • Николь Кидман в "Плохая девочка"
  • Тильда Суинтон в "Комната по соседству"
  • Фернанда Торрес в "Я все еще здесь"
  • Кейт Уинслет в "Великая"

Лучший актер-драма:

  • Эдриан Броуди в "Бруталист"
  • Колман Доминго в "Синг-Синг"
  • Дэниэл Крэйг в "Квир"
  • Себастиан Стэн в "Ученик. Восхождение Трампа"
  • Рэйф Файнс в "Конклав"
  • Тимоти Шаламе в "Никому не известный"

Лучшая актриса-комедия/мюзикл:

  • Эми Адамс в "Ночная сука"
  • Карла София Гаскон в "Эмилия Перес"
  • Зендея в "Претенденты"
  • Деми Мур в "Субстанция"
  • Майки Мэдисон в "Анора"
  • Синтия Эриво в "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший актер-комедия/мюзикл:

  • Джесси Айзенберг в "Настоящая боль"
  • Хью Грант в "Еретик"
  • Гэбриэл ЛаБелль в "Шоу субботним вечером"
  • Глен Пауэлл в "Я не киллер"
  • Джесси Племонс в "Виды доброты"
  • Себастиан Стэн в "Другой человек"

Лучшая актриса второго плана:

  • Селена Гомес в "Эмилия Перес"
  • Ариана Гранде в "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • Фелисити Джонс в "Бруталист"
  • Маргарет Куолли в "Субстанция"
  • Изабелла Росселлини в "Конклав"
  • Зои Салдана в "Эмилия Перес"

Лучший актер второго плана:

  • Юра Борисов в "Анора"
  • Дензел Вашингтон в "Гладиатор 2"
  • Киран Калкин в "Настоящая боль"
  • Эдвард Нортон в "Никому не известный"
  • Гай Пирс в "Бруталист"
  • Джереми Стронг в "Ученик. Восхождение Трампа"

Лучший сценарий:

  • "Анора" – Шон Бэйкер
  • "Бруталист" – Брэйди Корбет, Мона Фастволд
  • "Конклав" – Питер Строгэн
  • "Настоящая боль" – Джесси Айзенберг
  • "Субстанция" – Корали Фаржа
  • "Эмилия Перес" – Жак Одиар

Лучший международный фильм:

  • "Все, что нам кажется светом", Индия/Франция
  • "Девушка с иглой", Дания
  • "Горная невеста", Италия
  • "Семя священного инжира", Германия
  • "Эмилия Перес", Франция
  • "Я все ещё здесь", Бразилия

Лучший анимационный фильм:

  • "Головоломка 2"
  • "Дикий робот"
  • "Мемуары улитки"
  • "Моана 2"
  • "Течение"
  • "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

Лучший саундтрек:

  • "Бруталист"
  • "Дикий робот"
  • "Дюна: Часть 2"
  • "Конклав"
  • "Претенденты"
  • "Эмилия Перес"

Лучшая песня:

  • "Beautiful That Way" из "Шоугерл"
  • "Compress/Repress" из "Претенденты"
  • "El Mal" из "Эмилия Перес"
  • "Kiss the Sky" из "Дикий робот"
  • "Mi Camino" из "Эмилия Перес"
  • "Forbidden Road" из "Быть лучше: История Робби Уильямса".

Помимо этого отдельные номинации представлены также в категории "Телевидение".

Лучший телесериал-драма:

  • "День Шакала"
  • "Дипломатка"
  • "Игра в кальмара"
  • "Медленные лошади"
  • "Мистер и миссис Смит"
  • "Сегун"

Лучшая актриса в телесериале-драма:

  • Кэти Бэйтс в "Мэтлок"
  • Эмма Д’Арси в "Дом Дракона"
  • Кери Рассел в "Дипломатка"
  • Анна Саваи в "Сегун"
  • Кира Найтли в "Черные голуби"
  • Майя Эрскин в "Мистер и миссис Смит"

Лучший актер в телесериале-драма:

  • Дональд Гловер в "Мистер и миссис Смит"
  • Джейк Джилленхол в "Презумпция невиновности"
  • Гэри Олдман в "Медленные лошади"
  • Эдди Редмэйн в "День Шакала"
  • Хироюки Санада в "Сегун".

Журнал Time также объявил своих 10 претендентов на звание "Человек года".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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