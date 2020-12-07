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В СКО еще 4 села закрыли на карантин

Всего за сутки в области зарегистрировано 68 случаев Covid-19.

Фото : azattyq-ruhy.kz7 декабря 2020, 12:53

В Северном Казахстане на карантин закрыли еще 4 села, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, все эти жесткие ограничительные мероприятия направлены на то, чтобы вывести регион из "Красной зоны" в которой он находится уже почти месяц и снизить количество заболевших.

Повторно закрывают на карантин и населенные пункты, с которых совсем недавно сняли ограничения. В Есильском районе с 7 декабря вновь закрыто на карантин село Явленка, а с 3 декабря и село Ясновка. В районе М.Жумабаева ограничительные меры ввели в селах Таманское и Успенка с 4 декабря.

Всего в регионе принято решение о закрытии 11 населенных пунктов в 5 районах. Ранее с закрытого на карантин с. Акбулак Уалихановского района 3 декабря сняты ограничительные меры.

За сутки в области зарегистрировано 68 случаев Covid-19, в том числе 34 случая с симптомами заболевания и столько же бессимптомного носительства.


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