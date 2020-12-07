В СКО еще 4 села закрыли на карантин
Всего за сутки в области зарегистрировано 68 случаев Covid-19.
Фото : azattyq-ruhy.kz7 декабря 2020, 12:53
В Северном Казахстане на карантин закрыли еще 4 села, сообщает zakon.kz.
Как отмечает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, все эти жесткие ограничительные мероприятия направлены на то, чтобы вывести регион из "Красной зоны" в которой он находится уже почти месяц и снизить количество заболевших.
Повторно закрывают на карантин и населенные пункты, с которых совсем недавно сняли ограничения. В Есильском районе с 7 декабря вновь закрыто на карантин село Явленка, а с 3 декабря и село Ясновка. В районе М.Жумабаева ограничительные меры ввели в селах Таманское и Успенка с 4 декабря.
Всего в регионе принято решение о закрытии 11 населенных пунктов в 5 районах. Ранее с закрытого на карантин с. Акбулак Уалихановского района 3 декабря сняты ограничительные меры.
За сутки в области зарегистрировано 68 случаев Covid-19, в том числе 34 случая с симптомами заболевания и столько же бессимптомного носительства.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050155-dde1f1e733334282e1fe78e5abda0008
Сейчас читают