В СКО еще 4 села закрыли на карантин

Всего за сутки в области зарегистрировано 68 случаев Covid-19.

В Северном Казахстане на карантин закрыли еще 4 села, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, все эти жесткие ограничительные мероприятия направлены на то, чтобы вывести регион из "Красной зоны" в которой он находится уже почти месяц и снизить количество заболевших.

Повторно закрывают на карантин и населенные пункты, с которых совсем недавно сняли ограничения. В Есильском районе с 7 декабря вновь закрыто на карантин село Явленка, а с 3 декабря и село Ясновка. В районе М.Жумабаева ограничительные меры ввели в селах Таманское и Успенка с 4 декабря.

Всего в регионе принято решение о закрытии 11 населенных пунктов в 5 районах. Ранее с закрытого на карантин с. Акбулак Уалихановского района 3 декабря сняты ограничительные меры.

За сутки в области зарегистрировано 68 случаев Covid-19, в том числе 34 случая с симптомами заболевания и столько же бессимптомного носительства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!