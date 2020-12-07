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14 млрд тенге получили медработники в Алматы

Медицинские работники, работающие в инфекционных стационарах с ковидными пациентами, получают ежемесячные надбавки в зависимости от отработанных часов.

Фото : Zakon.kz7 декабря 2020, 13:07

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК рассказал о мерах поддержки врачей и медработников, задействованных в борьбе с COVID-19, сообщает zakon.kz.

Медицинские работники Алматы, работающие в инфекционных стационарах с ковидными пациентами, получают ежемесячные надбавки в зависимости от отработанных часов. За 9 месяцев осуществлены выплаты на общую сумму более 14 млрд тг. За этот период ежемесячно от 3,5 тысячи до 7,5 тысячи медработников получали надбавки, - сказал Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, 1491 медработник, заболевший на рабочем месте в ходе борьбы с КВИ, получил установленную выплату. Дополнительно 50 медработников получили социальные выплаты из местного бюджета. На сегодня в кадровом резерве состоит 2450 медицинских работников.


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