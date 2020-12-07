В Алматы изъяли целый арсенал оружия со склада охранной фирмы
Оружие хранилось с нарушением.
Фото : кадр видео7 декабря 2020, 13:10
В Алматы со склада охранной компании изъяли большое количество оружия, передает zakon.kz.
21 ноября Комитетом национальной безопасности совместно с ДКНБ по Алматы, Комитетом административной полиции и ДП Алматы из незаконного оборота изъят крупный арсенал оружия, хранившийся на складе АО "СОП "Кузет". Во время оперативно-розыскных мероприятий КНБ РК получены сведения, что на складах АО "СОП "Кузет" в нарушение требований законодательства в сфере контроля за оборотом гражданского и служебного оружия незаконно хранится крупный арсенал вооружения, - сообщили в пресс-служеб КНБ РК.
Отмечается, что периметр здания не был огорожен, помещения для хранения оружия не предназначены для этого, а охрана обеспечивалась только двумя сотрудниками.
Учитывая вероятность хищения арсенала оружия, в случае попадания информации о его ненадлежащем хранении представителям террористических, экстремистских организаций и криминалитета, а также недопущения угроз в электоральный период, приняты упреждающие меры. В результате о изъяты 254 единицы незарегистрированного огнестрельного и 38 единиц травматического оружия, а также 4600 различных боеприпасов, - отметили в ведомстве.
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