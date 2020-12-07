Казахстанцам недоступен портал Egov
Ведутся технические работы.
Фото : kt.kz7 декабря 2020, 13:29
В Казахстане не работает портал Egov. Об этом сообщили пользователи соцсетей, передает zakon.kz.
Ведутся технические работы. Специалисты занимаются устранением проблемы, - рассказали в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".
Когда заработает сайт неизвестно.
Напомним, с утра 16 ноября казахстанцы не могли воспользоваться услугами на сайте электронного правительства Egov.kz. Как пояснили тогда в "Национальных информационных технологиях", на сайте велись техработы.
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