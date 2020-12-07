Казахстанцев пугают продажей апельсинов с кровью

Эти фрукты богаты витаминами С и А, железом и кальцием.

Казахстанцы в соцсетях разместили снимок необычного сорта цитрусовых, утверждая, что во фрукте содержится кровь, сообщает zakon.kz.

Stopfake.kz отмечает, что это всего лишь сорт фруктов.

Апельсины с необычной красной мякотью – это сорт фруктов, а не результат добавления в них чьей-либо крови, - говорится в сообщении.

Красные (кровавые) апельсины – это специально выведенный сорт. Кровавый оттенок фрукту придает наличие антоцианов, пигментов, характерных для цветов, но редко встречающихся в цитрусовых. Эти пигменты являются антиоксидантами.

Как и все цитрусовые, красные апельсины богаты витаминами С и А, железом и кальцием.

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