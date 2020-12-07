Горячие новости
Читайте также

Казахстанцев пугают продажей апельсинов с кровью

Эти фрукты богаты витаминами С и А, железом и кальцием.

Фото : joinfo.ua7 декабря 2020, 13:37

Казахстанцы в соцсетях разместили снимок необычного сорта цитрусовых, утверждая, что во фрукте содержится кровь, сообщает zakon.kz.

Stopfake.kz отмечает, что это всего лишь сорт фруктов.

Апельсины с необычной красной мякотью – это сорт фруктов, а не результат добавления в них чьей-либо крови, - говорится в сообщении.

Красные (кровавые) апельсины – это специально выведенный сорт. Кровавый оттенок фрукту придает наличие антоцианов, пигментов, характерных для цветов, но редко встречающихся в цитрусовых. Эти пигменты являются антиоксидантами.

Как и все цитрусовые, красные апельсины богаты витаминами С и А, железом и кальцием.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты