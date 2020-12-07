Будет ли закрыт Алматы на карантин?

В настоящее время Алматы по коронавирусу находится в "зеленой" зоне.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК рассказал, в каком случае город могу закрыть на карантин из-за коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

Еще летом мы приняли уже шаг, алгоритм, при каких условиях мы начинаем постепенно переходить на жесткие меры. Это зависит от того, сколько пациентов будет ежедневно будет находиться, поступать в стационары. То есть при таком-то количестве у нас загорается "желтый светофор", так образно. При таком-то количестве загорается "красный светофор". "Красный светофор" уже означает, что мы уже должны принимать более жесткие меры, нежели сегодня мы имеем, - сказал Сагинтаев.

При этом он добавил, что в настоящее время Алматы находится в "зеленой" зоне и ситуация по приросту больных коронавирусной инфекцией остается стабильной. Однако в случае роста количества больных COVID-19 в стационарах, власти будут переходить к жестким мерам.

Сегодня мы в "зеленой" зоне. Это значит, что сегодня в принципе основные требования санэпидврачей соблюдаются, но если мы будем нарушать все требования и ходить везде без масок, не соблюдая социальную дистанцию, если будет ежедневно рост более 100-150 человек в больницах, естественно, мы потихоньку будет ужесточать меры. Если совсем плохо будет, то это может привести к более жестким мерам, чем есть сейчас в городе, - заключил аким.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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