Сагинтаев: Мы приветствуем открытие частных детских садов

В акимате будут поддерживать бизнес, который пример решение открывать частные детские сады.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как решается проблема по дефициту детских садов в городе, передает корреспондент zakon.kz.

У нас в свое время более 10 тыс. детских садов были переданы в аренду различным организациям на разные цели. Мы приняли программу постепенного возврата. После реконструкции обратно будем вводить, как государственный детский сад. Один сад мы в скором времени сдаем, ведем переговоры, это непростая работа, но арендаторы уже получили уведомление о том, что эту работу мы будем проводить, — сообщил на брифинге Сагинтаев.

В целом аким добавил, что для решения вопроса с дефицитом дошкольных организаций и с учетом бэйби бума большая работа проводится акиматом, однако только одним бюджетом эту проблему не решить.

Только силами государства и акимата закрытие дефицита невозможно. Поэтому мы приветствуем открытие частных детских садов, — уточнил аким.

Он добавил, что в этом вопросе их поддержало Правительство, а акимат в свою очередь вышли с предложением помогать с 50 % скидкой.

Если оплата в частных детских садах превышает 50 тыс. тенге, мы поставили планку, то акимат готов 50 % оплаты взять на себя. Тогда часть остается на родителях. Только один этот шаг дает нам возможность на следующий год открыть порядка 5 тыс. мест в детских садах. С другой стороны, это поддержка частного бизнеса, который будет работать в этой сфере, — объяснил аким Алматы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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