В частном детском саду Актау ребенок получил ожог кипятком

В Актау мать двухлетней девочки сообщила в социальных сетях, что ее ребенка серьезно обожгли во время купания в частном детском саду, передает Zakon.kz

Как пишет Inaktau.kz ребенок получил ожог 7% тела 26 декабря. Мать возмущена тем, что в садике не вызвали скорую помощь сразу после того как произошел инцидент.

"В 16:00 часов позвонила заведующая детским садом и говорит, что моего ребенка чуток обожгли при подмывании. В 18:00 супруг пришел забрать ребенка, и он был в ужасе от увиденного. Вся промежность до поясницы в ожоге с волдырями, левая стопа тоже с ожогом. Придя домой к 19:00 часам, мы, оценив ситуацию, вызвали скорую помощь. Обработав поверхность ожога, дочку забрали в детскую больницу для осмотра специалистом. На месте травматолог снял образовавшиеся волдыри и отправил домой. Выдал запись о термическом ожоге II степени, не заметив у ребенка на ступне левой ножки волдырь. Мы написали заявление в полицию, надеемся, что заведующая и остальные понесут наказание. У них, видите ли, не стоял на первом плане вызов скорой помощи ребенку, они решили сразу сообщить родителям или же поставить перед фактом", - написала женщина в социальных сетях.

Воспитателей обещали привлечь к ответственности в дисциплинарном порядке.

В городском отделе образования сообщили, что в настоящее время руководству детского сада дано предупреждение о принятии соответствующих мер.

"По информации директора, проведена разъяснительная беседа с коллективом. Также проводится работа по принятию соответствующих дисциплинарных мер", - сообщили в пресс-службе отдела.

Еще в октябре мы писали, что в Уральске ребенок получил ожоги в детсаду. Со слов воспитателей, по неосторожности ребенок пролил на себя бульон. Ребенок находился в реанимации.