ДТП из-за гололеда произошло на Капчагайской трассе

Погибшему было всего 18 лет.

Смертельный наезд произошел на трассе Алматы-Капчагай, передает корреспондент zakon.kz.

Трагедия произошла не доезжая до поворота к поселку Али.

Из-за гололеда сама трасса перекрыта. Люди стояли на обочине и предупреждали проезжающих водителей об опасности езды на высокой скорости. Водитель грузовика FAW остановился на обочине и вышел проверить состояние дороги. В этот момент на обочину "на тормозах" вылетел КамАЗ. Машина снесла грузовик, который отбросило на водителя. Парня отбросило на обочину, сам FAW снова выехал на проезжую часть, где столкнулся с попутным Infiniti FX37.

Водитель FAW получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. На месте работают несколько бригад скорой помощи. Сотрудники дорожной полиции пытаются контролировать трафик. Автомобили проезжают, несмотря на то, что трасса перекрыта. Сотрудники Казавтожола занимаются обработкой дороги.

Погибшему было всего 18 лет.

Стоит отметить, что это не единственное ДТП на трассе за сегодня - аварии произошли на разных участках.

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