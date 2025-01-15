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Происшествия

Еще одно крупное ДТП произошло на капчагайской трассе: на этот раз с военной техникой

Еще одно крупное ДТП произошло на капчагайской трассе: на этот раз с военной техникой, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 15:16 Фото: Telegram/qazavtojol
Сегодня, 15 января 2025 года, на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием военной техники. В пресс-службе АО НК "КазАвтоЖол" Zakon.kz раскрыли детали.

Согласно данным специалистов, ДТП зафиксировано 15 января 2025 года в 13:40.

"Водитель трала Jiefang, следуя по автодороге Алматы – Усть-Каменогорск в южном направлении, на 56-м километре при спуске с путепровода в районе поселка Заречный допустил выпадение с трала двух единиц военной техники МТ-ЛБ (многофункциональный тягач легкого бронирования)".Пресс-служба АО НК "КазАвтоЖол"
Фото: Telegram/qazavtojol

В результате техника опрокинулась на проезжую часть, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем марки Ssang Yong Actyon.

Фото: Telegram/qazavtojol

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Тем временем в пресс-службе областного Департамента полиции уточнили, что по данному факту проводится проверка.

"Полиция региона напоминает водителям о необходимости соблюдать требования безопасности при перевозке крупногабаритных грузов и соблюдать осторожность на дорогах".Пресс-служба ДП Алматинской области

Утром 15 января 2025 года на капчагайской трассе произошло массовое столкновение машин. По информации полиции, произошло три дорожно-транспортных происшествия. Причиной аварии стал густой туман, значительно ухудшивший видимость на дороге. В результате ДТП одного пассажира с легкими телесными повреждениями госпитализировали.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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