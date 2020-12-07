Мороз до 22 градусов ожидается в Казахстане 

Также в ряде областей ожидается туман.

Восьмого декабря в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 70-75 %.

В Усть-Каменогорске, Риддере, п.Новая Бухтарма до 21.00 часа 8 декабря сохраняются неблагоприятные метеорологические условия 2 степени.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается низовая метель. В Нур-Султане ночью и утром ожидается туман.

Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

В Мангистауской области ночью на севере сохранится сильный мороз до 22°С. Вероятность шторма 90-95%.

В Туркестанской области местами ожидается туман. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, низовая метель. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

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