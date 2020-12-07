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Боксершу подозревают в избиении мужа до смерти

Ранее спортсменку арестовывали по крайней мере один раз.

Фото : Newsflash7 декабря 2020, 16:44

Бывшая профессиональная боксерша Вивиан Обернауф является главной подозреваемой в убийстве мужа. Его тело было найдено в квартире в Швейцарии, передает zakon.kz.

34-летнюю женщину арестовали на прошлой неделе после того, как 61-летний мужчина был найден мертвым. Мужчина скончался от "множественных травм, полученных во время жестокого избиения", сообщила швейцарская полиция.

Обернауф завершила карьеру в прошлом году. Она вышла замуж в январе 2020 года и открыла тренажерный зал в швейцарском городе Интеролакен. Ее муж был владельцем ресторана, отмечает Daily Star.

Полиция обыскала тренажерный зал и квартиру супругов.

Ранее спортсменку арестовывали по крайней мере один раз - в 2016 году она ударила мужчину, который "хотел потрогать ее". Тогда Обернауф провела в тюрьме несколько часов.

Вивиан Обенауф родилась в Рио-де-Жанейро, в юности играла в футбол и была олимпийской гимнасткой, а в 18 лет занялась боксом. Она добилась некоторого успеха в боксерской карьере, выиграв 14 боев и потерпев шесть поражений.


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